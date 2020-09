De dag van de waarheid is aangebroken: Jorge Messi landt in Barcelona

Een belangrijke dag voor de toekomst van Lionel Messi is aangebroken. Jorge Messi landde woensdagmorgen om 07.40 uur op het vliegveld van Barcelona, nadat hij dinsdagmiddag vanuit het Argentijnse Rosario was vertrokken, en wacht een intense ontmoeting met voorzitter Josep Maria Bartomeu. De toekomst van zijn 33-jarige zoon is het onderwerp van discussie, al willen beide partijen een andere wending aan het gesprek geven.

Messi senior wil dat Barcelona medewerking verleent aan een transfervrije aftocht of dat de club genoegen neemt met een veel lagere transfersom dan de transferclausule van zevenhonderd miljoen euro in het contract tot medio 2021. Bartomeu zal juist benadrukken, en daarin wordt hij gesteund door LaLiga, dat Messi een contract heeft, wijzen op de transferclausule én laten weten dat de club de intentie heeft om de vedette nog een jaar langer vast te leggen.

?? ÚLTIMA HORA ???? Jorge Messi ya se encuentra en Barcelona, ha aterrizado en El Prat procedente de Rosario ?? En cualquier momento se puede reunir con Josep Maria Bartomeu para solucionar el futuro de Leo Messi pic.twitter.com/1izctnD4HM — Radio MARCA (@RadioMARCA) September 2, 2020

“Ik weet niets, jongens”, was het enige wat Messi senior kwijtwilde toen hij zich een weg baande richting een taxi. Manchester City zal de ontwikkelingen in Barcelona nauwlettend in de gaten houden. De Engelse topclub wil juridische beslommeringen voorkomen en hoopt dat Messi transfervrij óf voor een lager bedrag kan worden aangetrokken. Manchester City is niet van zins om zevenhonderd miljoen euro te betalen en wil niet dat een rechter jaren later bepaalt dat de Engelsen alsnog de transferclausule dienen te betalen.

Messi diende zich zondag te melden voor een coronatest en enkele medische tests, daar de voorbereiding van Barcelona op komend seizoen een dag later was gepland. De sterspeler kwam echter niet opdagen omdat hij zich niet langer als een contractspeler beschouwt. Ook maandag meldde hij zich logischerwijs niet voor de eerste training onder leiding van Koeman. Het kamp-Messi is nog altijd van mening dat men het contract eenzijdig kan opzeggen omdat het een atypisch seizoen is geweest door het coronavirus en dat Barcelona onder deze omstandigheden niet moet vastklampen aan de deadline van 10 juni.