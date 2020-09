FC Twente reageert op verwijt Elia over dubieuze rol Bruggink

FC Twente wilde zich deze transferperiode graag versterken met Eljero Elia, maar de buitenspeler koos voor een tweejarig contract bij FC Utrecht. Toen de ervaren aanvaller in verband werd gebracht met een terugkeer naar de Grolsch Veste, zei Arnold Bruggink in de media dat de Tukkers het alleen moesten doen wanneer Elia akkoord zou gaan met een contract waarmee hij niet meer zou verdienen dan de rest van de selectie. De 33-jarige linksbuiten denkt dat Bruggink dit heeft gezegd op aandringen van Streuer, maar dat wordt stellig ontkend door de technisch directeur van Twente.

“Het ligt er echt aan voor welk salaris hij komt. Elia is een speler van de buitencategorie. Als hij voor het geld gaat spelen waar de rest ook voor speelt, dan moet hij komen. Je moet er niet extra voor gaan betalen”, zei Bruggink voordat Elia zijn keuze had gemaakt. Vorige week reageerde Elia op die uitspraken van Bruggink DAY1, een programma op YouTube. “Ik heb nog nooit in m’n leven meegemaakt dat een journalist op een tv-zender over voetbal gaat praten over geld, over wat een speler moet gaan verdienen”, zei Elia verontwaadigd. “Maar wat ik denk, Streuer en Bruggink zijn vrienden van elkaar. Hij heeft tegen Bruggink gezegd: ‘Dit moet je zeggen.’ Ik heb nog nooit een journalist horen praten over het geld dat een speler moet verdienen.”

In de podcast Tukkerproat reageert Streuer ontkennend op de aantijging van Elia. “Een speler moet graag willen komen. Ze weten ook dat wij geen extreme salarissen kunnen betalen. Als hij hier had willen spelen, dan had hij hier gespeeld, heel simpel. Dat verhaal over Bruggink en mij is echt onzin", aldus Streuer. Volgens Elia had Twente hem ook eerst een proeftraining willen laten doen. “Wat hij zei over een proeftraining is natuurlijk een lachertje”, reageert de technisch directeur. “Wij kennen die spelers en laten die spelers nooit een proeftraining doen. We doen een medische keuring, dat is normaal. Dat heeft niets met een voetbaltest te maken, totaal niet. Het is goed zo.”

Trainer Ron Jans betreurt de situatie. Hij had Elia graag in zijn team gehad. “Eljero is echt een heerlijke speler, een leuke gast. Dus hij was echt wel welkom. Maar ik vind het wel jammer. Arnold Bruggink laat zich er echt niet voor lenen dat iemand tegen hem zegt: breng dat even naar buiten. Echt onzin. Er stond ook ergens dat we hadden gevraagd om een proeftraining, dat is helemaal niet waar. Dat is dan wel jammer. Maar Eljero gaat naar FC Utrecht en ik wens hem succes, op twee wedstrijden na.”