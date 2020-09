‘De bal ligt bij Barcelona: Luis Suárez bereikt akkoord met nieuwe club’

Luis Suárez en Juventus hebben een principe-akkoord bereikt, zo melden tal van Italiaanse media woensdag. Club en speler zouden overeenstemming hebben bereikt over een verbintenis voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. De bal ligt nu bij Barcelona, daar de 33-jarige Uruguayaan nog tot volgend jaar zomer op de loonlijst staat en hij alleen per direct wil vertrekken als hij zijn resterende salaris krijgt uitgekeerd.

Naar verluidt eist Suárez het volledige salaris over zijn laatste contractjaar, namelijk veertien miljoen euro netto. Als Barcelona niet akkoord gaat, is hij van zins om te blijven, ook al kan Ronald Koeman geen garanties over speeltijd geven. Suárez heeft geen haast om het contract te ontbinden, maar Barcelona wil juist zo snel mogelijk het salarishuis naar beneden bijstellen om daadwerkelijk in actie te kunnen komen op de transfermarkt. Dat is ook de reden dat Barcelona voorlopig genoegen heeft genomen met anderhalf miljoen euro van Sevilla voor Ivan Rakitic. Via prestatiebonussen kan er echter nog negen miljoen bovenop dat bedrag komen én Barcelona is verlost van een jaarsalaris van acht miljoen euro netto.

Suárez werd al in verband gebracht met onder meer Ajax, Internazionale, Paris Saint-Germain en Inter Miami FC. De Major League Soccer-club, een franchise van David Beckham, lijkt juist de bestemming van Gonzalo Higuaín te gaan worden. De Argentijn zou zijn jawoord hebben gegeven aan een contract voor twee jaar en is op die manier ook dichterbij zijn broer Federico, die acht jaar lang voor Columbus Crew speelde en sinds dit kalenderjaar in het tenue van DC United uitkomt.

Het contract van Higuaín met Juventus loopt ook nog een jaar door en de gesprekken over de ontbinding ervan verlopen moeizaam. Het was immers de Turijnse club die voorstelde om de samenwerking eerder te laten beeïndigen, daar de aanvaller niet in de plannen van Andrea Pirlo voorkomt. Juventus hoopt dat Higuaín zich soepeler zal opstellen nu hij met Inter Miami een nieuwe club lijkt te hebben gevonden.

Juventus hoopt Suárez gratis over te nemen van Barcelona, daar men in financieel opzicht ook ver is gegaan om de aanvaller ervan te overtuigen om in Turijn aan de slag te gaan. De Uruguayaan kan in het noorden van Italië tien miljoen euro netto per jaar gaan verdienen en daar kan nog eens vijf miljoen euro aan variabele bonussen bij komen, aan de hand van sportieve prestaties. Een overstap zou enigszins pikant zijn. Giorgio Chiellini werd tijdens het WK 2014 door Suárez in zijn schouder gebete, al leken de twee hun vete rond een eerdere ontmoeting tussen Juventus en Barcelona al te hebben bijgelegd.