‘Wijnaldum gaat akkoord en is stap dichter bij transfer naar Barcelona’

Georginio Wijnaldum is hard op weg naar Barcelona, zo meldt Sport. De Oranje-international staat woensdag op de voorpagina van de Spaanse sportkrant. De Liverpool-middenvelder heeft groen licht gegeven voor een driejarig contract in het Camp Nou, nadat de nieuwe trainer Ronald Koeman had aangedrongen op zijn komst.

De clubleiding van Barcelona zou in verregaande onderhandelingen zijn met Liverpool over de transfersom, die naar verluidt tussen de vijftien en twintig miljoen euro zou liggen. Dat er schot in de zaak komt kan niet los gezien worden van het vertrek van Ivan Rakitic. De Kroatische middenvelder kreeg van Koeman te horen dat hij mocht vertrekken en rondde dinsdag zijn terugkeer naar Sevilla af. Ook Arturo Vidal mag uitkijken naar een nieuwe club. De Chileen lijkt volgens de geruchten op weg naar Internazionale.

Vrijwel direct na de aanstelling van Koeman bij Barcelona ging de naam van Wijnaldum rond in het Camp Nou. Zowel het Algemeen Dagblad als Mundo Deportivo was ervan overtuigd dat de ex-speler van onder meer Feyenoord, PSV en Newcastle United bovenaan het lijstje van Koeman stond. Wijnaldum heeft een contract tot medio 2021 bij Liverpool en omdat er geen uitzicht is op een verlenging, zullen the Reds hem willen verkopen. Gebeurt dat deze zomer niet en er komt geen nieuwe verbintenis, dan loopt Wijnaldum over een jaar transfervrij de deur uit.

Liverpool-manager Jürgen Klopp hield zich vorige week nog op de vlakte over de situatie van de 29-jarige Wijnaldum. “Het is een open contractsituatie, we doen daar verder geen mededelingen over. De kwestie blijft tussen de club en speler. De verhoudingen zijn momenteel goed, Gini maakt een scherpe indruk tijdens de voorbereiding. De afgelopen jaren was hij ook al steeds één van de beste spelers. Dat is alles wat ik erover kan zeggen.”