‘Ik hoop dat hij een rolmodel wordt voor de Marokkaanse jeugd in Nederland’

Mohamed Ihattaren kan vrijdag tegen Polen of maandag tegen Italië de eerste Marokkaanse Nederlander in het Nederlands elftal worden in 4,5 jaar tijd. Zes voetballers met Marokkaanse roots gingen de talentvolle middenvelder van PSV voor en de eerste was Dries Boussatta in 1998. De oud-voetballer erkende voorheen dat hij in het huidige politieke klimaat een andere keuze gemaakt zou hebben, maar hij toont alle begrip voor de beslissing van Ihattaren om niet dezelfde keuze als bijvoorbeeld Hakim Ziyech of Noussair Mazraoui te maken.

“Elke speler moet zijn hart volgen en doen waar hij zich het beste bij voelt. Ik hoop dat het een mooi debuut wordt voor Ihattaren en dat hij ervan kan genieten”, vertelt Boussatta woensdag in De Telegraaf. Hij snapt waarom Ziyech, Mazraoui en Sofyan Amrabat voor Marokko kozen. “Dat heeft ook te maken met het klimaat waar we in leven, waarbij er meer afstand is tussen groepen. Daardoor krijgen jongens meer gevoel voor Marokko. En ook de professionalisering bij de Marokkaanse ploeg speelt een rol.”

“Het niveau is enorm omhooggegaan en de organisatie is verbeterd. Op het laatste WK was Marokko er wel bij en Nederland niet. De jonge talenten van nu zien dat ook.” De meest succesvolle Marokkaans-Nederlandse international is Khalid Boulahrouz, die twee WK’s en twee EK’s meemaakte en Ihattaren prijst vanwege zijn weloverwogen beslissing. “Hij heeft de kwaliteit om te slagen bij het Nederlands elftal. Er zullen Marokkaanse mensen in Nederland zijn die er trots op zijn dat een Marokkaanse jongen in het Nederlands elftal speelt. En anderen zullen negatief zijn.”

“Ik heb zelf ervaren dat je het eigenlijk nooit voor iedereen goed kunt doen. Daarom moet je niet naar de buitenwereld kijken en puur voor jezelf de juiste keuze maken.” Mohammed Allach, technisch directeur van RKC Waalwijk, vindt Ihattaren goed bij Oranje passen. “In Nederland houden we van creatieve spelers, van kunstenaars. Ihattaren is zo’n speler en durft initiatief te nemen.” Adil Ramzi werkte bij PSV Onder-16 en Onder-17 nauw met Ihattaren samen. “Ergens hoop je dat een speler met zoveel talent voor Marokko kiest, maar ik begrijp zijn keuze heel goed. Nederland heeft Mo ook veel gegeven.”

“Hij heeft succes gehad bij de Nederlandse jeugdelftallen en weet wat er gevraagd wordt. Alle ingrediënten zijn aanwezig om te slagen. Ik ben trots dat ik met zo’n talent heb mogen werken.” Het gevaar ligt op de loer dat het voor Ihattaren niet goed uitpakt, al geldt dat voor alle debutanten ongeacht de nationaliteit. “Als je eenmaal gedebuteerd hebt, kun je niet meer terug. Bij Marokko is de kans dat je veel interlands kunt spelen toch wat groter. Pas achteraf kun je concluderen of het de goede keuze is geweest van Ihattaren", benadrukt Boussatta, die in 1998 en 1999 tot drie interlands kwam. "Ik hoop dat hij heel veel interlands gaat spelen en een rolmodel wordt voor de Marokkaanse jeugd in Nederland.”