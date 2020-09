Ronald Koeman debuteert bij Barcelona tegen club van Gerard Piqué

De eerste oefenwedstrijd van het Barcelona van Ronald Koeman zal op 12 september plaatsvinden, zo melden Catalaanse media dinsdagavond laat. De topclub uit Catalonië zal in het eigen Estadi Johan Cruyff aantreden tegen FC Andorra, dat eigendom van Gerard Piqué is. De vriendschappelijke ontmoeting zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

Koeman kan in zijn eerste trainingsweek niet over het merendeel van zijn selectie beschikken. De internationale verplichtingen zorgen ervoor dat Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Ansu Fati, Antoine Griezmann, Clément Lenglet, Trincao, Nélson Semedo en Martin Braithwaite ontbreken. Iñaki Peña, Miranda, Riqui Puig, Pedri en Carles Aleñá maken deel uit van de selectie van Spanje Onder-21.

Marc-André ter Stegen revalideert van een operatie aan zijn knie, Lionel Messi heeft zich nog altijd niet laten zien in afwachting van een mogelijk vertrek, Philippe Coutinho heeft langer vrijaf gekregen in verband met zijn deelname aan de Champions League met Bayern München, terwijl Miralem Pjanic in quarantaine zit in verband met het coronavirus. In het duel met Andorra zullen zodoende vooral minder bekende namen aantreden, al zal Koeman waarschijnlijk ook enkele teruggekeerde A-internationals in actie willen zien.

Piqué kocht FC Andorra, dat sinds 1948 in het competitiesysteem zit, begin 2019 via zijn bedrijf Kosmos Holding Group. Destijds was de club op het vijfde niveau actief en promoveerde men naar een klasse hoger. De verdediger kocht een jaar geleden echter een promotieticket naar het derde niveau, de Segunda División B. Reus werd vanwege financiële problemen uit Groep 3, waar ploegen uit Catalonië in spelen, gehaald en Piqué legde het gewenste bedrag van 452.022 euro neer om zijn Andorra een niveau hoger in te kunnen schrijven. De club eindigde afgelopen seizoen op een negende plek.

Lokale media schrijven dat Koeman na zijn eerste twee trainingsdagen enkele oude gewoontes heeft geïntroduceerd. Zo moeten de voetballers een uur voor aanvang van de training op het trainingscomplex zijn. Dat was al een regel toen Josep Guardiola de leiding had, maar na zijn vertrek kozen de daaropvolgende trainers van Barcelona voor een andere aanpak. Zo lieten Ernesto Valverde en Quique Setién de verantwoordelijkheid aan de spelers, zolang ze maar op tijd voor de training waren.