Chelsea maakt van Pernille Harder duurste voetbalster aller tijden

Pernille Harder mag zich voorlopig de duurste voetbalster in de voetbalgeschiedenis noemen. Chelsea heeft dinsdag de komst van de aanvalster uit Denemarken afgerond. Met de komst van de vedette van VfL Wolfsburg, dat zondag de Champions League-finale van Olympique Lyon verloor, is een recordbedrag van omgerekend 350.000 euro gemoeid.

Harder, 27 jaar en in 2018 uitgeroepen tot de beste voetbalster van Europa, wordt beschouwd als een van de beste voetbalsters van de wereld. De aanvalster scoorde 103 keer voor Wolfsburg in 113 wedstrijden, werd viermaal landskampioen en was in 118 interlands goed voor 61 doelpunten. De voorbije dagen werd al duidelijk dat de transfer van Harder naar de kampioen van de Engelse Super League aanstaande was.

Harder heeft zich voor drie seizoenen aan Chelsea verbonden, de club waar haar partner annex Zweeds international Magdalena Eriksson al sinds 2017 speelt. De verdedigster en de aanvalster leerden elkaar kennen als teamgenoten bij Linköpings, kregen in 2014 een relatie en gingen vanaf 2017 en tot vandaag ieder hun eigen weg op clubniveau.

Met de komst van Harder mikt Chelsea vooral op de winst van de Champions League. De Londenaren versterkten zich in de winter met de Australische vedette Sam Kerr en hebben verder met topscorer Bethany England, Fran Kirby en Erin Cuthbert al enkele indrukwekkende namen op de loonlijst staan.