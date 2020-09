Nathan Aké blikt terug op gesprek met Josep Guardiola: ‘Een bonus'

Nathan Aké maakte een maand geleden voor 45 miljoen euro de overstap van Bournemouth naar Manchester City. Negen jaar na zijn veelbekritiseerde overstap van Feyenoord naar Chelsea heeft de verdediger alle criticasters de mond gesnoerd. Ook Aké zou snel inzien dat hij veel te vroeg naar het buitenland was vertrokken, zo klonk het. Hij vindt echter niet dat hij het ongelijk van iedereen heeft moeten bewijzen. “Zo sta ik er niet in. Ik wilde tegenover mezelf bewijzen dat ik de top kon bereiken”, zegt de verdediger enkele weken na het ondertekenen van een contract tot medio 2025.

“Dat is altijd mijn drijfveer geweest en daarvoor heb ik de juiste keuzes gemaakt”, benadrukt Aké in gesprek met De Telegraaf. “De verhuurperiodes bij Reading en Watford en later het vertrek naar Bournemouth waren stappen terug om beter en rijper te worden. Volwassen. Deze zomer is het met de transfer naar Manchester City gelukt om twee stappen vooruit te maken.” Het was voor dertienvoudig Oranje-international een droom die in vervulling ging. “Nu is mijn volgende challenge om in een van de beste teams, bij een van de beste clubs met een van de beste trainers van de wereld, een basisplaats te veroveren.”

Aké kreeg van Josep Guardiola te horen dat hij voor drie posities bij in aanmerking komt. “In mijn ogen een bonus. Het onderlinge contact voelde trouwens direct fijn, warm.” Het is voor Aké een grote stap: hij degradeerde immers met Bournemouth uit de Premier League en strijdt komend seizoen met Manchester City om de landstitel. “Het was een moeilijk jaar. We kregen veel goals tegen, maar ik probeerde voor mezelf toch constant te spelen en een hoog niveau te halen.”

De transfer naar Manchester City bewijst dat Aké Guardiola heeft overtuigd. “Aanvankelijk vond ik het een gek idee, maar toen het tot me doordrong was ik natuurlijk blij met deze mooie stap. Hier heb ik alles voor opzij gezet en m’n hele carrière voor gewerkt. Veel beter dan Manchester City wordt het niet in het clubvoetbal.” Feyenoord hield een half miljoen euro over aan de laatste transfer van Aké, die zijn ex-werkgever in de loop der jaren circa 3,5 miljoen euro aan opleidingsvergoedingen heeft opgeleverd.