Drie Nederlandse clubs strijden om voormalig toptalent van PSV

Michaël Maria heeft drie opties om weer in Nederland aan de slag te gaan. De 25-jarige linksback geniet interesse van FC Utrecht, PEC Zwolle en NAC Breda. De clubloze Maria, die al enkele weken meetraint bij Jong PSV, heeft van de Keuken Kampioen Divisie-club al een voorstel ontvangen, terwijl hij er ook in Utrecht en Zwolle goed opstaat.

PEC was de voorbije periode bezig met de zoektocht naar een vervanger voor de naar VVV-Venlo vertrokken Vito van Crooij. De Zwolse club maakte dinsdag de huur van Slobodan Tedic van Manchester City officieel. “Voor hen én voor mij is het nu wachten op budget voor de komst van een linksback”, vertelt Maria, goed voor negentien interlands namens Curaçao, in gesprek met Voetbal International.

Maria hoorde van zijn zaakwaarnemer Ali Dursun dat FC Utrecht positief was toen hij laatst met Jong PSV een oefenwedstrijd tegen het Team VVCS speelde. “Als Leon Guwara FC Utrecht nog gaat verlaten, dan zouden ze in mij één van de spelers zien die hem mogelijk kan vervangen.” Hij heeft het voorstel van NAC in beraad. “Ook een heel mooie club. Trainer Maurice Steijn ken ik persoonlijk niet, maar over hem hoor ik alleen maar goeie verhalen.”

“Het is wel Keuken Kampioen Divisie, daarover wil ik nog even nadenken. Ik hoop één van de komende dagen meer duidelijkheid te hebben.” Maria zit al enkele maanden zonder club nadat zijn periode bij Adelaide United voortijdig eindigde als gevolg van het coronavirus. In zijn tienerjaren werd Maria als het allergrootste talent van PSV gezien. Naar eigen zeggen stond een afrekening tussen PSV en zaakwaarnemer Arie Treffers jaren terug zijn doorbraak bij de Eindhovenaren in de weg.

Als toptalent werd Maria destijds benaderd door Treffers, die op dat moment werd achtervolgd door verhalen over ronselpraktijken bij jonge voetballers. Dat was volgens de linkspoot, die destijds nog een linksbuiten was, hét moment dat het bergafwaarts ging met zijn carrière. Hij raakte zijn aanvoerdersband kwijt en kwam op de bank terecht. "Het ging van honderd naar nul. PSV wilde afrekenen met Treffers en ik werd als een stuk gereedschap gebruikt om dat te bereiken”, vertelde hij eerder aan het weekblad.

Volgens Rini de Groot, hoofd jeugdscouting bij PSV, lag het een beetje anders en hij noemde het ‘echt te kort door de bocht'. “Zo onprofessioneel zijn we niet. Andere factoren hebben hem geremd. Zijn fysieke ontwikkeling bleef achter. Michaël was een laatbloeier, had meer tijd nodig. Maar hij is niet het toonbeeld van geduld en was zichzelf ook wat gaan overschatten.” Toch stak De Groot nog deels hand in eigen boezem. “Als club hebben we dat in de hand gewerkt. We hebben hem te snel groot gemaakt, en misschien niet goed genoeg begeleid toen het minder ging. Als club hebben we daarvan geleerd.”

Maria ging in 2013 van de A-jeugd van PSV naar Vitesse, maar ook daar kwam hij niet verder dan de jeugd. Begin 2014 stapte hij over naar het VfL Bochum van Gertjan Verbeek, die ook bij FC Twente en Adelaide United zijn trainer was. Daarna verdedigde hij nog de clubkleuren van SG Sonnenhof Großaspach, FC Erzgebirge Aue, FC Twente en Charlotte Independence, alvorens hij in Australië aan de slag ging.