Di Marzio kondigt prachtige transfer voor Rick Karsdorp aan

Rick Karsdorp maakt spoedig de overstap van AS Roma naar Atalanta, zo verzekert Gianluca Di Marzio dinsdagavond. De transferexpert uit Italië meldt niet of het om huur of koop gaat, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de Nederlander wordt overgenomen als vervanger van Timothy Castagne. De Belgisch international staat op het punt om zijn transfer naar Leicester City in de Premier League af te ronden, net als Robin Gosens.

Castagne wordt al geruime tijd met een vertrek uit Bergamo in verband gebracht. De 24-jarige Belgisch international gaat volgens de laatste berichten samen met Gosens bij Leicester City aan de slag. The Foxes verkochten Ben Chilwell afgelopen maand voor 55 miljoen euro aan Chelsea en geeft 50 miljoen euro uit aan de komst van de Belg en de Nederlandse Duitser. Castagne kan weliswaar als linksback spelen, maar is liever actief op de rechterflank en dus kan Gosens als de vervanger van Chilwell op links worden gezien.

Karsdorp maakte in 2017 voor veertien miljoen euro de overstap van Feyenoord naar AS Roma, waar hij mede door blessureleed maar weinig minuten maakte. Paulo Fonseca, die nog altijd werkzaam is bij de club, stond vorig jaar een verhuur aan Feyenoord toe. "Ik hoop volgend seizoen op AS Roma, want ik heb het er niet verkeerd gedaan en heb veel pech gehad. Maar het zou ook zomaar een andere competitie kunnen worden", zei Karsdorp in mei toen hij vragen over zijn toekomst kreeg.

Het contract van de 25-jarige Karsdorp bij AS Roma loopt nog twee jaar door en het is onduidelijk welk bedrag Atalanta voor de drievoudig Oranje-international betaalt. De verdediger zou zelf nog tot een vergelijk met de club uit Bergamo moeten komen. Atalanta eindigde afgelopen seizoen op een derde plaats in de Serie A en is de komende voetbaljaargang in de Champions League actief. AS Roma kwalificeerde zich als nummer vijf voor de groepsfase van de Europa League.