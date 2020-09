Volgende grootmacht haakt af voor Messi: ‘We gaan hem niet halen’

Lionel Messi wil vertrekken bij Barcelona en diverse topclubs worden de laatste dagen aan de superster gelinkt. Manchester City lijkt op dit moment de beste papieren te hebben voor de 33-jarige Argentijn. De aanvaller wordt ook in verband gebracht met Internazionale, maar de Italiaanse club ontkent stellig dat een transfer van Barcelona naar Milaan in de pijplijn zit.

"We gaan Lionel Messi niet halen. Ik weet niet eens waar deze krankzinnige geruchten vandaan komen", laat sportief directeur Piero Ausilio weten aan Sky Italia. Eerder sloot Bayern München de komst van Messi al uit. Ausilio laat tevens weten dat er nooit officieel is gesproken over een transfer van spits Lautaro Martinez, die al maandenlang wordt gelinkt aan een overstap naar het Camp Nou.

Messi vs. Barcelona: Wat is er allemaal aan de hand? | VZ Docu

"Hij is niet meer op de markt, het is over en uit", aldus Ausilio, die erkent dat Arturo Vidal op het wensenlijstje staat bij Internazionale. De middenvelder mag van trainer Ronald Koeman vertrekken bij Barcelona. "Maar op het moment is hij een speler van Barcelona. Als ze hem op de juiste voorwaarden laten gaan, overwegen we hem te halen."

Inter is bovendien bezig linkervleugelverdediger Aleksandar Kolarov weg te plukken bij AS Roma. "Ik kan bevestigen dat we in gesprek zijn", vertelt Ausilio. "We gaan Sandro Tonali niet halen. We kunnen op dit moment geen goed bod op hem uitbrengen. Bovendien hebben we Radja Nainggolan terug." Volgens Italiaanse media is Tonali, middenvelder van Brescia, hard op weg naar AC Milan.