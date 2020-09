Ajax zwaait Magallán opnieuw uit en kan miljoenen terugverdienen

Ajax gaat afscheid nemen van Lisandro Magallán, zo claimt Sky Italia. De Italiaanse zender geeft aan dat de centrale verdediger op huurbasis naar het Italiaanse Crotone gaat verkassen. Naar verluidt is er een optie tot koop van negen miljoen bij de huurdeal afgesproken. De Argentijn zou deze week de medische keuring ondergaan.

Magallán kwam in januari 2019 voor negen miljoen euro over van Boca Juniors, maar kon geen sterke indruk achterlaten in het shirt van de Amsterdammers. Afgelopen seizoen werd de centrumverdediger verhuurd aan Deportivo Alavés. In totaal speelde Magallán achttien wedstrijden voor de Spaanse club, met een doelpunt en een assist als resultaat.

Ajax presenteert nieuw tenue voor Europese wedstrijden

De 26-jarige stopper heeft geen perspectief in de Johan Cruijff ArenA, waardoor Ajax opnieuw meewerkt aan een huurdeal. Crotone eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Serie B, waardoor de club komend seizoen op het hoogste niveau actief is. Crotone heeft een optie tot koop, maar men zou deze alleen moeten lichten als de club zich weet te handhaven.

Steinar Dietz van Essel Sports bevestigt de interesse van Crotone. "De gesprekken zijn in een vergevorderd stadium", aldus de zaakwaarnemer van Magallán in gesprek met De Telegraaf. Waar Sky Italia rept over een optie tot koop van 9 miljoen euro, claimt de Nederlandse krant dat het gaat om een bedrag van 8,5 miljoen.