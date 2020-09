Hans Hateboer maakt erg slechte beurt bij coach met uitspraken

Hans Hateboer heeft wat uit te leggen aan Gian Piero Gasperini. De rechtervleugelverdediger van Atalanta liet onlangs in gesprek met Voetbal International weten dat hij een transfer wil maken, omdat hij eigenlijk het maximale heeft bereikt met de Italiaanse club. De trainer van Hateboer kan de uitspraken niet waarderen.

"Volgens mij is dit het maximale dat je met Atalanta kunt presteren", doelde Hateboer onder meer op het bereiken van de kwartfinale van de Champions League en de derde plek in de Serie A. "Hoeveel méér valt er nog uit te halen hier? Niet veel, denk ik. Ik heb hier fantastische jaren gehad, met mooie prestaties en een fijne sfeer. Het is iets puur persoonlijks. De drang om nieuwe dingen te ontdekken. Ik wil mezelf blijven uitdagen. Dat heeft verder niks te maken met Atalanta."

Gasperini laat dinsdag aan de Italiaanse media weten dat hij niet blij is met de uitspraken van zijn pupil. De coach vindt de uitlatingen van Hateboer 'zeer onprettig'. "Het zijn uitspraken die voor veel twijfels zorgen", zegt de coach, die vooral baalt dat de verdediger denkt dat Atalanta niet beter kan presteren. "Ik kan me veel meer vinden in de woorden van Rafael Tolói en Alejandro Gómez. Zij vinden dat we een fantastisch seizoen hebben gehad en willen vechten voor nog betere prestaties."

"We moeten altijd de ambitie hebben om steeds beter te worden. Om sterker te worden en betere resultaten te halen. Ik hoor sommigen zeggen dat wij voor de landstitel moeten gaan, maar zulke doelstellingen kunnen wij eigenlijk niet hanteren. Dat is vooral een beeld dat in de media is ontstaan. Wel moeten we de wil hebben om te verbazen", besluit Gasperini.