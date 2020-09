De Jong gaat in op chaos: ‘Of Messi van zich laat horen in de groepsapp?’

Frenkie de Jong ziet dat het momenteel bijzonder onrustig is bij Barcelona. De middenvelder heeft zich na een korte vakantie inmiddels gemeld bij het Nederlands elftal en is nog niet in Barcelona terug geweest. "Het is wel een chaos, er is veel gaande", doelt de Oranje-international in gesprek met de NOS op de vertrekwens van superster Lionel Messi.

"Ik heb hem hier zelf niet over gesproken. Ook de club niet. Dus ik weet oprecht niet hoe het zit. Maar als Messi echt vertrekt, zal dat een enorme klap zijn voor het team en de club. Maar als ik na deze interlands terugkom, zie ik wel wat er is gebeurd bij de club", aldus De Jong, die in gesprek met FOX Sports aangeeft dat het rustig is in de groepsapp van Barcelona.

Messi vs. Barcelona: Wat is er allemaal aan de hand? | VZ Docu

"Ja, hij zit nog in de groepsapp. Of hij van zich laat horen? In de groepsapp wordt niet zo heel vaak gesproken. Af en toe wel, maar nu is het rustig", aldus De Jong, die niet de persoon is om de telefoon te pakken om Messi te spreken. "Nee. Er willen genoeg mensen nu wat van hem weten. Ik heb niet zo'n goede relatie met hem dat ik denk: ik bel hem op en vraag hoe het zit."

Tegenover de NOS gaat De Jong ook dieper in op de transfer van Ronald Koeman van Oranje naar Barcelona. De coach ziet in de middenvelder een belangrijke speler voor de toekomst van de Catalaanse grootmacht en laat de jongeling mogelijk weer op zijn gebruikelijke positie vlak voor de verdediging spelen. De Jong wil echter niet op de zaken vooruitlopen.

"Ik heb Koeman alleen even kort telefonisch gesproken, maar als ik in Barcelona kom, zal ik vast met hem gaan spreken over dat soort dingen. En dan ligt het natuurlijk aan mij of en waar ik ga spelen", stelt De Jong, die Koeman niet gaat bellen om ieder gerucht om te checken of het waar is. "Ik denk dat hij dan al genoeg aan zijn hoofd heeft."