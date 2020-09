Chelsea neemt alleen genoegen met negentig miljoen euro

Crystal Palace heeft de beste papieren om Conor Gallagher op huurbasis over te nemen van Chelsea. Indien the Eagles de middenvelder huren, worden Newcastle United en Leeds United afgetroefd. (Daily Mail)

Aston Villa wil spoedig een dubbelslag slaan in de Championship. The Villans gaan actie ondernemen om Callum Wilson van het gedegradeerde Bournemouth en Ollie Watkins van Brentford binnen te halen. (Daily Mail)