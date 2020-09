‘Koeman maakt ondanks eerdere woorden geen werk van komst landgenoot’

Sergiño Dest werd de afgelopen maanden genoemd bij enkele van de grootste clubs van Europa, waaronder Barcelona. Met Ronald Koeman is er onlangs bovendien een trainer in het Camp Nou neergestreken die de jonge verdediger van Ajax goed kent, daar hij in het verleden probeerde om Dest ervan te overtuigen voor het Nederlands elftal te kiezen. Mundo Deportivo meldt dinsdag echter dat Dest niet hoeft te rekenen op een transfer naar Barcelona.

In mei van dit jaar werd voor de eerste keer bericht over de interesse van de Catalaanse grootmacht in Dest. Barcelona werd toen echter niet concreet voor de vleugelverdediger en zal dat volgens bovengenoemde sportkrant in de komende weken ook niet worden. Koeman is gecharmeerd van de international van de Verenigde Staten, maar is volgens de berichtgeving dus niet van plan om het bestuur expliciet om diens komst te vragen.

“Hij is een speler voor clubs als Barcelona. Hij is enorm snel en erg goed aan de bal, hij zou zich aan elke club aan kunnen passen”, vertelde Koeman vlak voor zijn aanstelling bij de club nog aan Catalunya Ràdio. De voormalige bondscoach liet destijds weten te balen van het feit dat hij de in Almere geboren Dest er niet van kon overtuigen om voor een interlandloopbaan bij Oranje te kiezen: “Het was duidelijk dat hij een kandidaat had kunnen zijn voor de verdediging. We hebben met hem gesproken en hem verteld wat voor toekomst we voor hem weggelegd zagen. Ik doe nooit beloftes, maar ik heb hem wel verteld dat hij een toekomst zou kunnen hebben bij de Nederlandse nationale ploeg.”

Dat Barcelona geen werk maakt van de komst van Dest, betekent overigens niet dat hij aankomend seizoen hoe dan ook bij Ajax zal spelen. Sky Deutschland meldde eerder op de dinsdag al dat Bayern München nog altijd interesse heeft en ook in de Premier League zouden er twee gegadigden zijn voor Dest. De jongeling wordt bovendien genoemd bij Juventus.