‘Droom Verdonk gaat alsnog in vervulling na vertrek bij Feyenoord’

Deportivo Alavés ligt momenteel in poleposition om Calvin Verdonk in te lijven, zo verzekert Voetbal International dinsdag. De 23-jarige linksback, tevens inzetbaar als centrumverdediger, is transfervrij na zijn vertrek bij Feyenoord. Verdonk is al langer bezig met een buitenlands avontuur en het lijkt er nu op dat de vleugelverdediger zijn loopbaan gaat voortzetten bij de nummer zestien in LaLiga van afgelopen seizoen.

Verdonk heeft over belangstelling niets te klagen, want de clubloze verdediger staat ook in de belangstelling van Panathinaikos, Rode Ster Belgrado, FC Basel, Benevento en Arsenal Tula. De voormalig Feyenoorder zag in de winterstop van afgelopen seizoen een overgang naar LA Galaxy in rook opgaan, waarna hij de jaargang op huurbasis afmaakte bij FC Twente. Bij terugkomst in Rotterdam-Zuid kreeg Verdonk te horen dat een nieuw contract bij Feyenoord niet tot de mogelijkheden behoorde.

Mocht Verdonk daadwerkelijk een contract tekenen bij Deportivo Alavés, dan wordt hij ploeggenoot van John Guidetti. De Zweedse spits kwam in het seizoen 2011/12 op huurbasis uit voor Feyenoord. Guidetti, afgelopen seizoen voor een halfjaar verhuurd aan Hannover 96, ligt bij de Spanjaarden nog twee jaar vast. Deportivo Alavés is tevens de club waar Ajax-verdediger Lisandro Magallán afgelopen seizoen op huurbasis speelde.

Verdonk brak mede door de aanwezigheid van Ridgeciano Haps uiteindelijk nooit door bij Feyenoord en verliet de Rotterdamse club met slechts negentien wedstrijden in de hoofdmacht achter zijn naam. De door Deportivo Alavés begeerde linksback speelde eerder in zijn loopbaan ook nog voor NEC en PEC Zwolle.