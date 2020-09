Feyenoord heeft aanwinst nummer vier zo goed als binnen

Feyenoord gaat zich op korte termijn versterken met João Carlos Teixeira. Het Algemeen Dagblad en Voetbal International melden dinsdagmiddag dat de 27-jarige middenvelder van Vitória Guimarães op korte termijn in Rotterdam verwacht wordt voor de afronding van zijn transfer.

Of Feyenoord een transfersom op tafel moet leggen voor Teixeira wordt nog in het midden gelaten. De voormalig jeugdinternational van Portugal ligt eigenlijk nog een jaar vast bij zijn huidige werkgever. Eerdere geruchten wezen er echter ook op dat Vitória Guimarães bereid zou zijn om in te stemmen met een transfervrij vertrek.

Teixeira genoot zijn opleiding bij Sporting Portugal en toog op jonge leeftijd naar Liverpool, waar hij ondanks acht wedstrijden in de hoofdmacht er niet in slaagde om door te breken. The Reds verhuurden hem aan Brentford en Brighton & Hove Albion, waarna in 2016 een vertrek naar FC Porto volgde. Na een seizoen op huurbasis bij Sporting Braga verkaste hij twee jaar geleden naar Vitória Guimarães.

Trainer Dick Advocaat is te spreken over de komst van Teixeira, die door het Algemeen Dagblad wordt omschreven als een ‘technisch zeer vaardige speler die kort achter de diepe spits speelt en de ruimtes in de diepte zoekt’. De Portugees is na Bryan Linssen, Mark Diemers en Christian Conteh de vierde aanwinst voor de hoofdmacht voor aankomend seizoen. Feyenoord rondde onlangs ook de komst van Francesco Antonucci af, maar hij zal eerst een jaar op huurbasis voor FC Volendam spelen.