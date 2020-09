Barcelona ontvangt 1,5 miljoen voor Rakitic en hoopt op succes voor Sevilla

Ivan Rakitic is definitief opnieuw speler van Sevilla. Los Rojiblancos en Barcelona maken dinsdagmiddag via de officiële kanalen melding van de transfer van de 32-jarige middenvelder, die zich voor twee jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden heeft. Barcelona ontvangt in eerste instantie 1,5 miljoen euro voor de routinier en zal hopen dat Sevilla het in de komende twee seizoenen goed doet. De transfersom kan namelijk via bonussen nog met negen miljoen oplopen.

Deze bonussen zijn volgens berichten uit Spanje verbonden aan het feit of Sevilla zich in de aankomende seizoenen weet te kwalificeren voor de Champions League of Europa League. Voor Barcelona zal de transfersom echter niet de hoogste prioriteit hebben genoten: Rakitic kreeg al van de nieuwe trainer Ronald Koeman te horen dat hij niet in de plannen voor aankomend seizoen voor zou komen en de Kroaat stond met een jaarsalaris van acht miljoen in de boeken.

Met zijn terugkeer naar Sevilla, waar hij tussen 2011 en 2014 al drie jaar speelde, komt er voor Rakitic een einde aan een dienstverband van zes jaar in het Camp Nou. De middenvelder speelde ruim driehonderd officiële wedstrijden in het blaugrana en won in totaal maar liefst dertien prijzen. Rakitic mocht in de afgelopen jaren onder meer vier Spaanse landstitels en de Champions League in ontvangst nemen.

De 106-voudig international van zijn land was in zijn eerste jaren een belangrijke schakel voor Barcelona. In de afgelopen seizoenen verdween hij echter steeds meer naar de achtergrond en de verwachting is dat Rakitic de eerste is van een reeks oudere spelers die deze transferperiode zal vertrekken. Luis Suárez en Arturo Vidal hebben al te horen gekregen dat zij op zoek mogen naar een andere werkgever, terwijl sterspeler Lionel Messi op dit moment bezig is om zelf een vertrek te forceren.