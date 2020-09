Komst Donny van de Beek eist direct slachtoffers

Celtic wil Shane Duffy op huurbasis overnemen van Brighton & Hove Albion en heeft in dat kader een eerste bod uitgebracht. Beide clubs praten momenteel over de details omtrent de huurovereenkomst van de Ierse centrumverdediger. (Sky Sports)

Celtic blaast tevens de interesse in Omar Colley nieuw leven in. De centrumverdediger van Sampdoria wordt ook gevolgd door Newcastle United en West Ham United. (Diverse Italiaanse media)