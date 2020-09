Guus Til slaat Feyenoord en PSV over voor avontuur in de Bundesliga

Guus Til vervolgt zijn loopbaan zeer waarschijnlijk in de Bundesliga. Volgens De Telegraaf heeft zijn werkgever Spartak Moskou reeds een akkoord bereikt met SC Freiburg over een verhuurperiode van twee seizoenen. Til, met een contract tot 2023 in Rusland, komt nauwelijks voor in de plannen van trainer Domenico Tedesco en kijkt derhalve uit naar een nieuwe club.

Volgens bovengenoemde krant worden de details rondom het huurcontract momenteel afgerond en meldt Til zich later deze dinsdag in Freiburg voor de medische keuring. De 22-jarige middenvelder klapte zaterdag nog door zijn enkel, maar dat lijkt voor de Duitsers geen reden te zijn om de interesse op een laag pitje te zetten. Ook Feyenoord, PSV en Rangers FC hebben in de afgelopen periode geïnformeerd bij Til en zaakwaarnemer Fulco van Kooperen. Hij geeft echter de voorkeur aan de sportieve uitdaging in Freiburg, zo klinkt het.

Til maakte een jaar geleden voor zestien miljoen euro de overstap van AZ naar Spartak Moskou. In Rusland heeft de enkelvoudig Oranje-international niet aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. Ondanks dat hij op een zijspoor is beland onder Tedesco, kwam hij in de laatste drie wedstrijden als invaller binnen de lijnen.

De voormalig middenvelder van AZ wil met de tijdelijke stap naar Freiburg weer in beeld komen bij het Nederlands elftal. Til debuteerde in maart 2018 in Oranje, in de met 0-3 gewonnen oefenwedstrijd tegen Portugal. Daarna verdween hij echter uit beeld bij bondscoach Ronald Koeman, die onlangs naar Barcelona vertrok. Til heeft de hoop op een plaats in de EK-selectie voor volgend jaar echter nog niet definitief opgegeven.