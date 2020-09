PSV wacht uitwedstrijd in EL; Willem II mogelijk tegen Rangers

PSV en Willem II kennen hun mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van de Europa League. De Eindhovenaren nemen het op tegen Nomme Kalju FC (Estland), NS Mura (Slovenië) of AGF Aarhus (Denemarken). Willem II, dat eerst in de tweede voorronde moet afrekenen met FC Progrès Niederkorn uit Luxemburg, speelde in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) en Rangers FC (Schotland).

Voor PSV wacht een uitwedstrijd zonder publiek. Het is voor het team van trainer Roger Schmidt nog afwachten wie de tegenstander wordt. De winnaar van de eerste voorronde tussen Kalju en Mura neemt het in de tweede voorronde op tegen Aarhus. De winnaar van dat duel is de tegenstander van PSV.

Willem II speelt in de tweede voorronde een uitwedstrijd, maar wanneer er in Luxemburg gewonnen wordt volgt er een thuiswedstrijd in de derde voorronde. Het duel met Progrès Niederkorn staat op donderdag 17 september op het programma voor de Tilburgers. Een week later, op donderdag 24 september, volgen de wedstrijden in de derde voorronde.

Door de coronacrisis worden de ontmoetingen afgewerkt over een duel in plaats van een tweeluik. Als PSV en Willem II de derde voorronde overleven zijn beide clubs nog altijd niet zeker van een plek in de groepsfase. De tickets voor het hoofdtoernooi zijn te verdienen in de play-offs op 1 oktober. Feyenoord is als nummer drie van het afgebroken Eredivisie-seizoen al zeker voor een plek in de Europa League.