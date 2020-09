Goalgetter met Ajax-DNA staat op in Keuken Kampioen Divisie: ‘Een mooi iets'

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Martijn Kaars, in het voorbije seizoen de clubtopscorer van FC Volendam.

Door Chris Meijer

Een bescheiden lach volgt als ter sprake komt dat Martijn Kaars vorig seizoen met elf competitiedoelpunten clubtopscorer was van FC Volendam. De 21-jarige spits speelde zich in de vorige jaargang begin november in het elftal van trainer Wim Jonk, waarna het in zijn eigen woorden ‘ging lopen’ en hij ‘de doelpuntjes meepikte’. Maar een definitieve doorbraak? Kaars haalt de schouders op. “Het is wel een mooi iets. Als ik de lijn kan doortrekken en hetzelfde neerzet als vorig seizoen, kan je wel spreken van een doorbraak”, is zijn uiterst nuchtere en realistische antwoord op de vraag of hij het seizoen van zijn definitieve doorbraak al achter de rug heeft. Wél besloot hij het door de coronacrisis abrupt afgebroken seizoen als de vaste spits van FC Volendam en werd hij begin juli beloond met een nieuw, tot 2022 lopend contract in het vissersdorp. Ook in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Telstar (2-2) stond Kaars aan de aftrap, al scoorde hij daarin niet.

Kaars tekent voor een treffer in de met 1-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen De Graafschap.

Kaars moest even geduld hebben voor zijn kans in het betaald voetbal zich aandiende. De Noord-Hollander kwam al op elfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van FC Volendam terecht en speelde zich daar vier jaar later in de kijker bij Ajax. “Je voelt je altijd vereerd als zo’n grote club interesse toont. Er zijn toen een aantal mensen bij mij thuis gekomen om het een en ander uit te leggen en een beeld te schetsen van de jeugdopleiding van Ajax. Daar was ik wel van onder de indruk, dan weet je: dit is wel serieuze boel. Je wilt profvoetballer worden, dus dan is dat een bijzondere kans en die moet je met beide handen aangrijpen”, zo blikt Kaars terug op de overstap van FC Volendam naar Ajax. In de hoofdstad kwam hij wel enigszins in een andere wereld terecht. “In de kleedkamer ging het er anders aan toe, ik moest het eerst even aankijken en aftasten. Maar ik ben goed opgevangen en daardoor is alles eigenlijk vlekkeloos verlopen.”

“Het was een hele mooie en leerzame periode. Ik heb met veel goede voetballers samengespeeld en daar leer je heel veel van. Er heerst echt een topsportcultuur, er wordt getraind op een heel hoog niveau met gespecialiseerde mensen en staf. Daar word je als voetballer alleen maar beter van, ik ben een stuk volwassener geworden en heb heel veel geleerd”, gaat Kaars verder over zijn tijd bij Ajax. Hij groeide in Amsterdam uit tot jeugdinternational en speelde interlands voor Oranje Onder-18, maar kreeg na twee jaar tevens in de gaten dat zijn kansen beperkt werden. De A2 werd bij Ajax opgeheven, waardoor Kaars in de sterkere Onder-19 terechtkwam. “Na het eerste seizoen waarin we de treble wonnen, merkte ik dat er wat minder kansen voor mij lagen. Op dat moment was ik al gaan kijken naar andere opties, maar dat lukte nog niet. Ik wist eigenlijk al dat ik moest vertrekken, dus dat maakte de teleurstelling wat kleiner. Maar natuurlijk is het een beetje teleurstellend als je moet vertrekken bij een club als Ajax.”

Kaars speelde vier seizoenen in het shirt van Ajax.

Het is voor Kaars misschien een verzachtende gedachte dat de meeste spelers uit zijn generatie Ajax inmiddels verlaten hebben. “Ik heb nog wel contact met verschillende jongens, Jasper ter Heide, Sven Botman, Giovanni de la Vega, Lars Kramer en Jurgen Ekkelenkamp bijvoorbeeld”, somt Kaars op. “Ik heb vrienden gemaakt in die periode. Bijna alle jongens zijn bij een andere club terechtgekomen, behalve Jurgen. Het is wel leuk als je dan met z’n allen uit eten gaat en erover kan praten wat iedereen heeft meegemaakt bij alle verschillende clubs.” Toen eenmaal duidelijk werd dat Kaars Ajax na vier jaar ging verlaten, bestond er de nodige belangstelling. Zijn keuze viel bewust op FC Volendam, de club waar hij zijn eerste tienerjaren doorbracht en dus de nodige spelers van de hoofdmacht en het beloftenteam al kende. Bovendien lag het Kras Stadion om de hoek bij zijn ouderlijk huis in Monnickendam, op een halfuurtje fietsen langs de boorden van het IJsselmeer.

Toch aarzelt Kaars even als geconcludeerd wordt dat het voor hem een makkelijke keuze was om terug te keren naar Volendam. “Ja, uiteindelijk wel”, concludeert hij na het even overpeinsd te hebben. “Er lag een goed plan met een mooi perspectief. Ik wist wat me te wachten stond, hoe mijn kansen waren en natuurlijk ga je voor een club waar je op termijn een basisplaats kunt veroveren. Er waren genoeg bekende gezichten toen ik terugkwam, ik werd meteen goed opgevangen en voelde me meteen weer thuis. De omgeving moet goed zijn als je goed wil presteren, dus dat was ook een belangrijk aspect in mijn keuze.” Toch duurde het even voor Kaars de bevestiging kreeg dat hij met FC Volendam de juiste keuze had gemaakt. Na zijn eerste seizoen kon hij weliswaar uitstekende statistieken (negentien doelpunten en negen assists) overleggen na het kampioenschap met Jong FC Volendam in de Derde Divisie en had hij zijn debuut in het betaald voetbal gemaakt, maar stond er tegelijkertijd pas één basisplaats in de hoofdmacht achter zijn naam.

Inmiddels heeft Kaars 45 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van FC Volendam achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 2 assists.

Dat er in Volendam een frisse wind ging waaien door de komst van het zogenaamde Team Jonk, heeft voor Kaars uiteindelijk uiterst positieve gevolgen gehad. “Ik heb Jonk ook nog meegemaakt bij Ajax, dezelfde visie hebben ze nu bij FC Volendam geïntroduceerd. De meeste gezichten kende ik al, het verhaal was voor mij ook al bekend. De professionaliteit die het met zich meegebracht heeft, was er bij Ajax al en in dat opzicht heb ik me misschien ietsje minder hoeven aanpassen ten opzichte van de jongens die het nog niet hadden meegemaakt”, antwoordt Kaars voorzichtig. Toch moest hij het na de komst van Wim Jonk als nieuwe trainer in eerste instantie ook nog stellen met een plaats op de reservebank. Wel was hij als invaller geregeld belangrijk met goals en assists. Zo had hij met zijn goal een groot aandeel in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen NAC Breda. “Nadat de nieuwe staf kwam, begon iedereen op nul. Ondanks dat ik op de bank begon, werd er een beeld geschetst waarin ik genoeg waarde kon hebben voor het team. De kans zou vanzelf komen en ik heb die weten te pakken toen die eenmaal kwam. Als je eenmaal meer gaat spelen, merk je dat je ontwikkeling nog sneller en beter gaat.”

“Soms knaagde het wel een beetje en natuurlijk is het af en toe lastig om geduldig te blijven”, voegt hij in alle eerlijkheid toe, “maar je moet het per dag bekijken. Als je iedere dag keihard traint, komt je kans vanzelf. Het gaat erom dat je de spirit en moed erin houdt, daardoor kon ik mezelf rustig houden.” Als toevallige speling van het lot kreeg Kaars in de uitwedstrijd tegen uitgerekend Jong Ajax (1-3 overwinning) de basisplaats die hij uiteindelijk niet meer zou afstaan. “Ik kende alle jongens bij Jong Ajax, het was tof om tegen mijn vrienden te mogen starten.” Op De Toekomst vond Kaars nog niet het net, maar in de vier daaropvolgende wedstrijden wel en dat deed Jonk besluiten hem in de basiself te houden. Eerst nog als linksbuiten, maar later op zijn favoriete spitspositie. De teller van Kaars in het door de coronacrisis in maart beëindigde seizoen stokte uiteindelijk op elf treffers, waarmee hij samen met Franco Antonucci clubtopscorer werd van FC Volendam.

Dat Kaars ook in het profvoetbal laat zien een doelpunt te kunnen maken, is geen toeval. Het is namelijk een eigenschap die in de familie zit, gezien zijn elf jaar oudere broer Dennis al jaren veelvuldig het net vindt in de top van het amateurvoetbal en één jaar bij FC Den Bosch speelde. “Ik heb het met Dennis verschillende keren over mijn carrière gehad, maar niet per se over een heel toekomstplan. Als er bepaalde beslissingen gemaakt moeten worden, weet ik hem te vinden. Maar dat geldt ook voor andere mensen in mijn omgeving”, vertelt Kaars over de band met zijn broer, die tegenwoordig voor HBOK uit Zunderdorp speelt. Is zijn doel voor komend seizoen dan simpelweg vaker te scoren dan afgelopen jaar? Kaars knikt en zet zijn ambities kracht bij. “Ik wil het beter doen dan vorig seizoen, mezelf meer ontwikkelen en het team zoveel mogelijk helpen met doelpunten en goed spel. Ik wil persoonlijk gewoon promoveren met Volendam. We borduren voort op vorig seizoen, we willen voor het hoogst haalbare gaan en dan praat je over promotie. Alle neuzen staan dezelfde kant op, zeg maar.”

Naam: Martijn Kaars

Geboortedatum: 5 maart 1999

Club: FC Volendam

Positie: spits

Sterke punten: doelgerichtheid, snelheid, dribbel

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.