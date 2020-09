‘PSV moet toegeven in onderhandelingen en is akkoord met aanvullende details’

De laatste details rondom de overgang van Philipp Max naar PSV zijn afgerond, zo weet BILD dinsdag te melden. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt de transfersom voor de 26-jarige linksback door aanvullende bonussen toch op circa tien miljoen euro uit. Daarnaast heeft FC Augsburg een doorverkooppercentage bedongen tijdens de onderhandelingen met de PSV-leiding over de vleugelverdediger.

Onder meer het Eindhovens Dagblad wist maandag nog te melden dat het transferbedrag op acht miljoen euro ligt en in de basissom voor Max zijn geen wijzigingen aangebracht. Inclusief bonussen zou het totale bedrag echter onder de tien miljoen euro, wat een dag later niet meer zo blijkt te zijn. Alleen de medische keuring staat een overgang naar PSV nog in de weg. Mocht de medische staf in Eindhoven geen problemen constateren tijdens de check-up, dan wordt de Duitse linksback op zeer korte termijn officieel gepresenteerd.

Max staat al enige tijd op het lijstje van PSV. Een jaar geleden vroeg FC Augsburg nog minstens twintig miljoen euro voor de flankspeler, waardoor een deal niet tot de mogelijkheden behoorde. Een jaar later slagen de Eindhovenaren er wél in om een akkoord te bereiken voor Max, die recentelijk ook is genoemd als mogelijke aanwinst van onder meer Bayern München en Borussia Mönchengladbach. De Duitser gaf echter onlangs bij Augsburg-directeur Stefan Reuter aan dat hij alleen nog maar naar PSV wilde vertrekken.

Na Yvon Mvogo (RB Leipzig) is Max de tweede aanwinst van PSV in deze transferperiode. Hij is in het Philips Stadion de opvolger van Ricardo Rodríguez, die in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen werd gehuurd van AC Milan. PSV wilde de samenwerking met de Zwitserse linksback graag een vervolg geven, maar diens jaarsalaris van 5,5 miljoen euro bruto bleek een struikelblok te zijn voor de Eindhovense club.