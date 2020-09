Ouwejan vergroot contingent Nederlanders met deal in Serie A

Thomas Ouwejan begint als speler van Udinese aan het nieuwe seizoen, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De linksback zette na de probleemloos verlopen medische keuring zijn handtekening onder een éénjarig huurcontract in Italië. Udinese heeft tevens een optie tot koop bedongen. Ouwejan heeft voor zijn vertrek uit Alkmaar zijn contract bij AZ met één seizoen verlengd, waardoor hij tot medio 2023 aan de club verbonden is.

"Thomas is een uitstekende aanwinst voor onze linkerflank", concludeert technisch directeur Pierpaolo Marino na het ondertekenen van het huurcontract met de Nederlander. "Hij is een fysiek sterke speler met een uitstekende techniek. Met zijn geweldige linkerbeen weet Thomas altijd voorzetten op maat te geven. Daarnaast is hij een specialist in het nemen van vrije trappen op de rand van het strafschopgebied."

Ouwejan moest afgelopen seizoen Owen Wijndal voor zich dulden op de linksbackpositie van AZ, terwijl de concurrentie op het middenveld ook te groot bleek te zijn. De 23-jarige vleugelverdediger is de eerste zomeraanwinst van Udinese, dat het in de jaargang 2020/21 een stuk beter wil doen in de Serie A. Afgelopen seizoen eindigde men op de enigszins teleurstellende dertiende plaats. Ouwejan krijgt bij zijn nieuwe werkgever te maken met landgenoten Bram Nuytinck, William Troost-Ekong, Marvin Zeegelaar en Hidde ter Avest.

De door AZ opgeleide Ouwejan kwam in zijn jaren in Alkmaar uiteindelijk tot 110 officiële wedstrijden, met 3 doelpunten en 14 assists als resultaat. De jonge linksback had in de winterstop van afgelopen seizoen al de mogelijk om te vertrekken uit het AFAS Stadion, maar AZ wilde destijds niet meewerken aan een overgang richting PSV. Ruim een halfjaar later heeft Ouwejan alsnog zijn transfer te pakken.