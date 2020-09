FC Eindhoven zorgt voor verbazing met hogere vraagprijs en extra eis

NAC Breda heeft serieuze interesse in Kaj de Rooij, maar door de hoge vraagprijs die FC Eindhoven hanteert is het maar de vraag of het deze transferperiode tot een overstap gaat komen. In navolging van PSV heeft NAC inmiddels een bod neer bij technisch manager Mark Scheepers. Waar eerst een prijsindicatie met een ondergrens van 400.000 euro werd afgegeven, willen de Eindhovenaren ineens een veel hoger bedrag ontvangen voor de negentienjarige buitenspeler.

Volgens BN DeStem zou FC Eindhoven in eerste instantie inzetten op een vraagprijs van vier toen. NAC meldde zich met een bod van twee ton, waardoor de verwachting was dat de transfersom zou uitkomen op ongeveer drie ton. Volgens het regionale dagblad hanteert Eindhoven plots een vraagprijs van 700.000 euro plus een doorverkooppercentage van 25 procent. “Sommige clubs denken hier een talent voor een appel en een ei op te kunnen halen, maar zo is het niet”, reageerde Scheepers maandag in het Eindhovens Dagblad. “FC Eindhoven is geen doorgeefluik. We horen dat verschillende clubs interesse hebben in De Rooij en gaan gewoon wachten. Ze zullen met meer moeten komen.”

Bij NAC maakt men er geen geheim van dat het Van Rooij graag wil inlijven. Er zou zelfs al een persoonlijk akkoord zijn over een contract voor drie jaar. De opstelling van Eindhoven wordt door NAC-directeur Mattijs Manders betreurd. “Ik ben verbaasd”, reageert hij. “Bedragen noem ik niet, dat vind ik niet netjes. Wel kan ik zeggen dat de huidige vraagprijs van Eindhoven een reactie is op het bod van NAC. Wij zijn best bereid om over allerlei voorwaarden te praten. Ook over een doorverkooppercentage, maar vraag en aanbod liggen nu zo ver uit elkaar dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen. Heel jammer, want we willen Kaj graag aan onze selectie toevoegen. Hij is een talent die het moet waarmaken, Kaj is geen gearriveerde speler. Wij willen hem ontwikkelen en denken hem verder te brengen naar de volgende fase.”