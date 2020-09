Immers: ‘Nooit vervelend gevonden dat NAC-fans dat over mij zongen’

Lex Immers liet vorige week zijn contract bij ADO Den Haag ontbinden, maar de aanvallende middenvelder zat niet lang zonder werkgever. NAC Breda wist de routinier namelijk voor twee seizoenen te strikken. Immers had makkelijk ook voor een andere club kunnen kiezen. Het gevoel bij de Parel van het Zuiden was echter al snel heel goed, waardoor de ex-speler van onder meer Feyenoord en Cardiff City niet verder hoefde te zoeken.

"NAC vind ik simpelweg een mooie club. Als speler van ADO en Feyenoord kwam ik graag naar Breda vanwege de feestelijke sfeer", legt Immers dinsdag uit in gesprek met BN DeStem. "Achter beide doelen wordt gezongen, dat zie je nergens. Er wordt bier gedronken, het is gezellig. Ik link het aan carnaval. Het is niet alleen de wedstrijd, ook de weg naar het stadion toe. Dat doet Engels aan. Dat de NAC-supporters het carnavalsnummer 'Joost is anders geaard' speciaal voor mij zongen, heb ik nooit als vervelend ervaren. Welnee, ik moest er juist om lachen. Daar heb ik genoeg zelfspot voor. Wie weet verzinnen ze straks een andere carnavalskraker."

Immers had in de afgelopen periode ook makkelijk een andere keuze kunnen maken. "De Eredivisie, het buitenland; ik had genoeg opties", vervolgt de inmiddels 34-jarige middenvelder uit Den Haag. "Toch was één club die harder aan mij trok dan alle andere clubs: NAC. De Eredivisie is alleen leuk als je niet tegen degradatie vecht. Elke wedstrijd onder druk staan, dat wil ik niet meer. Aanvallend voetbal en strijden om de bovenste plekken, dan is de eerste divisie prima hoor." Een akkoord was dan ook snel bereikt. "Vrijdag heb ik vijf uur met Maurice Steijn (trainer, red.), Mattijs Manders (algemeen directeur, red.) en mijn zaakwaarnemer gezeten. Vriendschappelijk, een beetje ouwehoeren. Je kent het wel. Over het contract en de randvoorwaarden waren we er vrij snel uit."

Aan de duur van het contract hecht Immers niet al teveel waarde. "Een of twee jaar maakte mij niet uit. Misschien is twee jaar fijner, omdat ik me dan een heel seizoen op NAC kan focussen zonder dat ik in de winterstop moet nadenken wat ik in de zomer ga doen. Wat er dan gebeurt, zie ik dan weer. Joh, het gaat mij niet om het geld. Een warm bad is veel belangrijker dan meer geld en ongelukkig zijn", aldus Immers, die uitkijkt naar het avontuur in de Keuken Kampioen Divisie. "Er staat een goede selectie waar ik veel vertrouwen in heb. Ik heb thuis overlegd. Thuis was ook positief over NAC. Dan is het prima. Het heeft niet lang geduurd. Waarom verder zoeken als NAC goed voelt?" De aanwinst kan zondag tegen Helmond Sport zijn debuut maken voor NAC.