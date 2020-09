KNVB presenteert ‘uniek’ tenue van het Nederlands elftal voor het EK

De KNVB en Nike hebben dinsdagochtend het nieuwe tenue van Oranje gepresenteerd. Het Nederlands elftal zal op het EK van volgende zomer in een oranje tenue met zwarte accenten gaan spelen. De Nederlandse leeuw heeft een prominente plaats op het shirt, daar de contouren op de voorkant van het tricot te zien zijn.

“De leeuw was altijd al een krachtig symbool voor Nederland en het Nederlandse voetbal. Het staat voor trots, kracht en moed, waarden die Oranje op het voetbalveld graag uitdraagt. Dankzij Nike is de leeuw in 2020 nadrukkelijker dan ooit zichtbaar op de nieuwe tenues van de Oranje-selecties”, zo laat de KNVB via de officiële kanalen weten. Waar het vorige tenue van het Nederlands elftal volledig oranje was, is er nu gekozen voor zwarte broeken.

The wait is over. Proud to introduce our new @nikefootball jersey. Together we are the future of football. #YouCantStopUs Nu verkrijgbaar op https://t.co/4MWA7EvU8y & https://t.co/Dpb3sgAyfk pic.twitter.com/eaAEOdwrgX — OnsOranje (@OnsOranje) September 1, 2020

Het roept op social media vergelijkingen op met het tenue van het Nederlands elftal tijdens het WK van 2010. “Op de nieuwe shirts van het Nederlands elftal en de Oranje Leeuwinnen staat de Nederlandse trots behalve met het bekende logo op de borst ook levensgroot met oranje lijnen op de voorzijde. Op de binnenkant van beide shirts staat, als eerbetoon aan de Nederlandse koninklijke familie, een kroon afgebeeld.”

“Het nieuwe tenue is uniek en ik hou van de boodschap die het uitdraagt. We hebben een leeuwenmentaliteit nodig om succesvol te zijn en we zullen iedereen laten zien hoe trots en sterk we zijn”, zegt Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk over het nieuwe shirt. “Er is veel optimisme rondom het Nederlandse voetbal", laat Scott Munson namens Nike weten. "Zowel de mannen als de vrouwen doen het bijzonder goed. De nationale trots was wat ons betreft onmisbaar in de nieuwe collectie en daarom hebben we de Nederlandse leeuw nu in het volledige ontwerp geïntegreerd.”