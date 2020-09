FOX Sports bespreekt ‘overgewicht’ Ihattaren: ‘Dat is wel een patroon geweest’

Mohamed Ihattaren meldt zich deze week voor het eerst bij Oranje, voor de interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). De achttienjarige aanvallende middenvelder liet eerder deze zomer al weten dat hij hoe dan ook nog een jaar bij PSV zou blijven. In het programma Voetbalpraat van FOX Sports komt men echter tot de conclusie dat Ihattaren bij de Eindhovenaren geen overtuigende voorbereiding achter de rug heeft.

“En Ihattaren, op gewicht?”, zo begint Kenneth Perez over Ihattaren. “Ja, nou ja, dat blijft altijd een beetje een worsteling bij die jongen”, antwoordt Maarten Wijffels, journalist van het Algemeen Dagblad. Presentator Milan van Dongen zegt bij de eerste training met Ihattaren over zijn fitheid te hebben gesproken. “Toen vroeg ik: ‘Hoe ben je erdoor gekomen?’ Daar antwoordde hij op: ‘Nou, ik ben wel een beetje zwaar’. ‘Hoe kan dat nou?’, vroeg ik. Hij zei: ‘Eten’.”

“Dat is wel het patroon geweest bij hem, in de jeugdopleiding ook”, reageert Wijffels. Van Dongen constateert dat Ihattaren ook ‘niet altijd’ speelde in de voorbereiding. Wijffels zag tegelijkertijd dat de aanvallende middenvelder af en toe door de nieuwe trainer Roger Schmidt in een meer defensieve rol werd geposteerd in zijn 4-4-2-formatie. “Schmidt zet hem weleens op een positie voor de verdediging, waar er meteen dertig meter in zijn rug ligt als hij verzaakt.”

Martijn Krabbendam, journalist voor Voetbal International, vraagt zich af of Ihattaren niet gewoon altijd op zijn favoriete positie moet spelen. “Nou, daar komt het hè. Stel je speelt voorin met Donyell Malen en nog een echte spits. Je hebt Noni Madueke ook nog. Madueke of Ihattaren aan de rechterkant? Dan weet ik het zo net nog niet”, zegt Wijffels. Perez sluit niet uit dat Ihattaren eventueel op de reservebank terechtkomt. “Nou ja, als hij niet meegaat, niet in shape is en niet in de vorm is die de trainer nodig acht om op een bepaalde manier te spelen, dan kan het wel.”