Perez vastbesloten over rol Van de Beek: ‘Jammer dat je zo’n type nodig hebt’

Donny van de Beek staat op het punt om Ajax te verruilen voor Manchester United, dat maximaal 45 miljoen euro gaat overmaken voor de 23-jarige middenvelder. Kenneth Perez denkt dat de Oranje-international bij the Red Devils direct basisspeler zal zijn, zo vertelt hij in het programma Voetbalpraat van FOX Sports. De Deense analist stelt tegelijkertijd dat zal moeten blijken of Van de Beek zijn scorend vermogen kan behouden in de Premier League.

“Ik denk dat hij zomaar vaste basisspeler wordt. Dat denk ik wel, ja. En anders heeft hij voor zes jaar getekend. Dat is ook wel lekker”, zo begint Perez. Van de Beek tekent volgens De Telegraaf een vijfjarig contract tegen een vergoeding van ruim zes miljoen euro per jaar. Presentator Milan van Dongen vraagt zich af of een middenveld met Bruno Fernandes, Paul Pogba en Van de Beek realistisch is. “Vaak heb je een type als Nemanja Matic erbij nodig”, voegt Van Dongen toe. De 32-jarige Matic zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw tot medio 2023 lopend contract bij Manchester United en vormde in de tweede helft van het afgelopen seizoen doorgaans de defensieve middenvelder in de formatie van manager Ole Gunnar Solskjaer.

“Ja, het is jammer dat je zo’n type nodig hebt. Want ik kijk niet met heel veel plezier naar hem”, zo is Perez duidelijk over Matic, die in de voorbije jaargang tot 34 officiële optredens voor Manchester United kwam. “Dan zie ik liever anderen. Misschien gaan ze met vier middenvelders spelen, je weet het niet. Ik denk dat hij aangekocht is op basis van zijn scorend vermogen. Er moet nog blijken of hij daar ook zoveel scorend vermogen heeft, want het is wel even wat anders.”

Van Dongen stelt dat Van de Beek het bij Ajax ook al in de Champions League bewezen heeft. “Het zat goed in elkaar bij Ajax. Nu heb je elke week een hele moeilijke wedstrijd. Je hebt niet meer FC Emmen- of RKC Waalwijk-thuis, waarin je er lustig op los kan scoren”, zo reageert Perez. Namens Ajax kwam Van de Beek tot 41 doelpunten en 34 assists in 175 officiële wedstrijden. De middenvelder sloeg maandag de eerste training met Oranje over om in Amsterdam de medische keuring bij Manchester United te doorlopen.