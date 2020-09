Jaap Stam en Atlético Mineiro kunnen PSV niet overhalen

PSV is niet van plan om Mauro Júnior uit te zwaaien en de middenvelder annex linksback heeft geen vertrekwens, zo verzekert het Eindhovens Dagblad dinsdag. Volgens het regionale dagblad is de 21-jarige Braziliaan ondanks de naderende komst van Phillip Max van het Duitse FC Augsburg van plan om nog een tandje bij te schakelen en heeft hij niet voor niets twee, financieel aantrekkelijke, biedingen van clubs naast zich neergelegd.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Atlético Mineiro recent concrete interesse toonde en ook ‘een miljoenenbieding’ deed. De Braziliaanse club zag in de middenvelder een spelmaker voor de basis, maar hij voelt zich naar verluidt nog lang niet klaar bij PSV. De club zelf ziet ook geen reden om Mauro Júnior van de hand te doen. In Eindhoven hebben Roger Schmidt en de directie namelijk veel vertrouwen in de Braziliaan, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Heracles Almelo tot 29 duels en 6 doelpunten kwam.

Mauro Júnior ziet komend seizoen genoeg kansen om op meerdere posities in het elftal van PSV zijn bijdrage te leveren en dat is ook de reden waarom het FC Cincinnati van Jaap Stam bot heeft gevangen. De Major League Soccer-club heeft met Siem de Jong, Przemyslaw Tyton en Jürgen Locadia al diverse ex-PSV’ers op de loonlijst staan, maar een fors salaris in de Amerikaanse competitie is nu niet zijn prioriteit.

Volgens het regionale dagblad is PSV ook niet van zins om Mauro Júnior opnieuw op huurbasis te laten gaan en zal men binnen afzienbare tijd de eerste gesprekken over een eventueel langere samenwerking beginnen. Het huidige contract van de Braziliaan, die tot 24 duels in het eerste van PSV kwam, loopt medio 2022 ten einde.