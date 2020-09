‘Ausverkauf’ bij Ajax: mogelijk nóg een basiskracht weg

Donny van de Beek is mogelijk niet de enige speler van Ajax die een transfer naar het buitenland maakt. Volgens het Duitse Sky is het Ausverkauf bij Ajax en is het ook maar de vraag of Sergiño Dest nog lang in het tenue van de Amsterdamse club te zien zal zijn. De Duitse televisiezender verzekerde maandagavond laat dat Bayern München nog altijd belangstelling heeft en dat ook twee clubs uit de Premier League in de markt zijn.

De negentienjarige Dest wordt al ruim een half jaar met een transfer naar Bayern in verband gebracht. In februari bracht de Duitse topclub een formeel bod van twintig miljoen euro uit, maar daar nam directeur voetbalzaken Marc Overmars geen genoegen mee. Hij zette aanvankelijk in op een transfersom van dertig miljoen euro en de verwachting was dat beide clubs ergens halverwege tot een vergelijk zouden komen.

Dest was begin dit jaar ook een opvallende toeschouwer bij het bekerduel tussen Bayern en TSG Hoffenheim (4-3). “Ik was daar vooral omdat ik er familie heb wonen. Ik dacht wel: als Bayern echt interesse gaat krijgen, dan wil ik wel een beetje weten hoe de club in elkaar zit”, vertelde Dest toentertijd in gesprek met Ajax Life. “Dus leek het me leuk om alvast een keer te gaan kijken. Maar het was niet zo dat ik er was op uitnodiging van Bayern, zoals gesuggereerd werd. Er zat verder niets achter.”

Dest over strijd met Mazraoui bij Ajax: 'We zijn relaxed naar elkaar'

De coronapandemie heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de interesse van Bayern in Dest vervaagde, al heeft de recente winst van de Champions League voor de nodige extra inkomsten gezorgd. Max Aarons van Norwich City wordt door Sky overigens als alternatief voor Dest genoemd. De drievoudig Amerikaans international werd de voorbije weken sowieso met andere clubs in verband gebracht. Juventus is bezig met een renovatie van de selectie en zou in Dest een kandidaat zien voor de rechtsbackpositie.

Dest maakte afgelopen weekeinde de indruk vol voor een nieuw seizoen bij Ajax én een fanatieke concurrentiestrijd met Noussair Mazraoui te gaan. “Het is altijd een strijd”, vertelde hij via de officiële kanalen van Ajax. “Het is wel een gezonde concurrentiestrijd. Het is niet dat we vies tegen elkaar doen of zoiets. We zijn gewoon relaxed tegenover elkaar. Maar ja, het is strijden voor je plek. Moge de beste winnen. Als ik op de bank terechtkom, dan betekent dat gewoon dat ik harder moet werken.”