‘PSG ziet Depay als interessante optie en maakt interesse kenbaar’

Memphis Depay gaat Olympique Lyon mogelijk op korte termijn verlaten voor een Europese grootmacht. De aanvoerder van de Franse topclub staat volgens France Football namelijk in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Technisch directeur Leonardo zou de interesse inmiddels kenbaar hebben gemaakt bij de vertegenwoordigers van de Oranje-international.

Van onderhandelingen zou nog geen sprake zijn. De gesprekken bevinden zich naar verluidt in de beginfase en een bod is nog niet neergelegd bij Lyon. PSG ziet in Depay een interessante optie, mede door zijn contractsituatie. De Oranje-international beschikt bij Lyon over een contract dat in de zomer van volgend jaar afloopt. Wanneer Depay niet verlengt, zal de Franse club actie moeten ondernemen om te voorkomen dat hij over een jaar transfervrij vertrekt. Paris Saint-Germain zou overigens niet de enige club met interesse zijn. Eerder werd Depay al gelinkt aan Borusia Dortmund, terwijl ook Borussia Dortmund en AC Milan een oogje op hem hebben.

In gesprek met de NOS liet Depay maandag weten dat hij momenteel niet bezig is met een transfer. De ex-speler van PSV en Manchester United zegt zich te focussen op Olympique Lyon, die club die hem in januari 2017 voor zestien miljoen euro overnam van United. “Ik heb nooit gezegd dat ik weg wil”, aldus de 26-jarige Depay. “Als ik iets zeg, wordt het vaak verdraaid. Ik heb nog een jaar contract, ben aanvoerder en we hebben een goed team. Dat hebben we laten zien. Ik zit goed in mijn vel, maar heb ook mijn dromen. Dat heb ik ook altijd uitgesproken”, zo steekt hij zijn ambities niet onder stoelen of banken.