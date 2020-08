‘Guardiola schijnt gezegd te hebben dat hij het een interessant idee vindt’

De KNVB doet er volgens Maarten Wijffels en Martijn Krabbendam, journalisten van respectievelijk het Algemeen Dagblad en Voetbal International, goed aan om in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach aan te kloppen bij Josep Guardiola. De manager van Manchester City zou het wel zien zitten om aan de slag te gaan bij het Nederlands elftal. Kenneth Perez reageert sceptisch, maar benadrukt dat de Spaanse trainer groot fan is van de Hollandse School.

“Wat nou als je Pep Guardiola eens een belletje geeft?”, vraagt Wijffels zich maandagavond hardop af bij Voetbalpraat. FOX Sports-presentator Milan van Dongen reageert stellig en zegt dat de Spaanse trainer het aanbod zou weigeren. “Ik heb iemand gesproken en die dacht daar anders over”, aldus Wijffels, die aangeeft dat Guardiola niet direct ‘ja’ zou zeggen. “Maar hij vindt het interessant wat er nu staat bij Oranje en wat je daar ziet gebeuren.”

Kenneth Perez heeft zo zijn twijfels, maar wil niets uitsluiten. “Hij is zéér gecharmeerd van de Hollandse school en Ajax vindt hij ook super interessant”, aldus de Deen. “Hij is gecharmeerd via Johan Cruijff natuurlijk.” Krabbendam: “Het klopt wel wat hij zegt”, reageert hij op de woorden van Wijffels. “Guardiola schijnt inderdaad gezegd te hebben dat hij het wel een interessant idee vindt.” Beide journalisten geven hun bron niet prijs.

Perez denkt dat het lastig wordt voor de KNVB om een goede bondscoach te vinden na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona. “De trainers die succesvol zijn bij hun club. Want die clubs willen hen niet kwijt en de trainers willen eigenlijk ook niet. Zij willen iedere dag op het veld staan. Dus je komt altijd uit bij een trainer die krasjes heeft. Het wordt dan iemand die ontslagen is, of op leeftijd is”, aldus de oud-voetballer.