De Graafschap en FC Den Bosch zorgen voor doelpuntrijk duel

De Graafschap is het nieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen begonnen met een overwinning op FC Den Bosch. De titelkandidaat was op eigen veld met 4-2 te sterk voor de bezoekers uit Noord-Brabant. Anders dan de uitslag doet vermoeden had de ploeg van trainer Mike Snoei veel moeite met Den Bosch, dat in de eerste helft de beste kansen kreeg.

De Graafschap verscheen in de eerste helft niet goed voor de dag. FC Den Bosch kreeg in het eerste bedrijf voldoende kansen om op voorsprong te komen, maar wist het net niet te laten bollen. Waar de bezoekers de kansen lieten liggen, was het vlak voor rust aan de andere kant van het veld wel raak. Toine van Huizen kopte vanuit een hoekschop raak in de verre hoek.

In de tweede helft kwam de wedstrijd helemaal los en vielen er nog vijf doelpunten. Julian Lelieveld raakte de bal ongelukkig en scoorde in eigen doel: 1-1. De Graafschap kwam de tegenslag snel te boven, want ongeveer vijf minuten na de gelijkmaker was het Daryl van Mieghem die de thuisploeg op een 2-1 voorsprong bracht met een fraaie uithaal. Door goals van Elmo Lieftink en Jonathan Opoku liep De Graafschap vervolgens uit naar een 4-1 voorsprong.

De wedstrijd was al gespeeld toen Jizz Hornkamp nog wat terugdeed namens Den Bosch: 4-2. Ralf Seuntjens liet daarna een grote kans op de 5-2 onbenut, waardoor het team van trainer Erik van der Ven nog een sprankje hoop hield op een resultaat. Maar in de slotfase bleef De Graafschap simpel overeind en is de eerste overwinning van het nieuwe seizoen een feit.