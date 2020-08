NAC Breda grijpt voorlopig mis ondanks hoger bod dan PSV

De strijd om Kaj de Rooij is losgebarsten. In navolging van PSV heeft ook NAC Breda een bod uitgebracht op het talent van FC Eindhoven. Het bod van de Bredanaars ligt volgens BN DeStem hoger dan dat van PSV, maar een akkoord is nog lang niet in zicht. “We liggen wel echt heel ver uit elkaar. We zijn er nog lang niet uit”, reageert technisch manager Marc Scheepers.

Afgelopen vrijdag meldde NAC zich met een openingsbod van twee ton bij Scheepers. FC Eindhoven heeft geen haast met de verkoop, mede door de toenemende belangstelling in de negentienjarige aanvaller. “Zowel het bod van PSV als dat van NAC hebben we niet geaccepteerd. Ze zullen met meer moeten komen”, aldus Scheepers. In de media werd een vraagprijs van vier ton genoemd, maar de club uit de Keuken Kampioen Divisie zou een nog veel hoger bedrag in gedachten hebben.

Het regionale dagblad meldde maandagochtend dat De Rooij zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Breda. De buitenspeler heeft zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met NAC over een driejarig contract. “Daar weet ik niets van. Maar stel het klopt dan vinden we dat wel een beetje vreemd”, reageert Scheepers. De Rooij heeft in Eindhoven een contract tot medio 2021, met een eenzijdige optie voor de club om de verbintenis met een jaar te verlengen.

NAC, dat maandag Lex Immers transfervrij in huis haalde, zal met een hoger bod moeten komen wanneer het De Rooij wil inlijven. “We gaan De Rooij niet weggeven”, benadrukt Scheepers. “Sommige clubs denken hier een talent voor een appel en een ei op te kunnen halen, maar zo is het niet. FC Eindhoven is geen doorgeefluik. We horen dat verschillende clubs interesse hebben in De Rooij en gaan gewoon wachten.”