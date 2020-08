‘Tagliafico lijkt optie te kunnen doorstrepen door deal in Engeland’

Het is nog maar de vraag of Nicolás Tagliafico Ajax deze transferperiode inruilt voor Leicester City. Het Nieuwsblad meldt maandag namelijk dat the Foxes momenteel onderhandelen met Atalanta over de komst van Timothy Castagne. Leicester City heeft naar verluidt twintig miljoen euro plus bonussen over voor de Belgische rechtsback van de kwartfinalist in de Champions League. Manager Brendan Rodgers ziet in Castagne volgens de krant een optie voor zowel de linker- als rechterflank in het King Power Stadium.

Bovengenoemde Belgische krant noemt de gesprekken tussen Leicester City en Atalanta over de transfer van Castagne 'constructief'. Het gaat voornamelijk om de laatste details omtrent het meerjarige contract van de 24-jarige vleugelverdediger, zo klinkt het. Castagne stond vorig jaar zomer ook al op het lijstje van de nummer vijf in de Premier League van afgelopen seizoen. Hij had destijds echter geen trek in een plaats aan de linkerkant van de defensie. Een jaar later lijkt de flankspeler van mening te zijn veranderd.

Rodgers nam vorige week afscheid van Ben Chilwell, die voor 55 miljoen euro de overstap maakte naar Chelsea. Daarnaast kan de Noord-Ierse manager vanwege een zware kruisbandblessure maandenlang niet beschikken over de doorgaans als rechtsback opererende Ricardo Pereira, waardoor versterkingen voor de backposities zeer wenselijk zijn. Rodgers kan eventueel een beroep doen op Christian Fuchs, maar de Oostenrijker is inmiddels 34 en geen speler voor de toekomst. Daarnaast zijn er twijfels over de ontwikkeling van James Justin.

Tagliafico werd vorige week door Sky Sports nog maar eens genoemd bij Leicester City, evenals Robin Gosens, ploeggenoot van Castagne bij Atalanta. Laatstgenoemde werd recentelijk ook in verband gebracht met Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur, maar Leicester City ligt nu in poleposition voor zijn handtekening. Zijn huidige verbintenis bij Atalanta loopt nog een jaar door. Men wil hem deze zomer verkopen, om zo te voorkomen dat hij na afloop van komend seizoen gratis de deur uitloopt.