Mkhitaryan laat contract ontbinden en maakt transfervrije overstap

Henrikh Mkhitaryan verlaat Arsenal transfervrij voor AS Roma. De Armeens international speelde vorig seizoen al op huurbasis in de Italiaanse hoofdstad en maakt nu definitief de overstap. The Gunners melden op de clubwebsite dat het contract van Mkhitaryan in onderling overleg is ontbonden. Daarmee komt er een einde aan een teleurstellende samenwerking.

Mkhitaryan maakte naam bij Borussia Dortmund en verdiende in 2016 een transfer naar Manchester United. Na anderhalf jaar ging hij in op een voorstel van Arsenal, dat hem ruilde tegen Alexis Sánchez. In anderhalf seizoen speelde hij 36 Premier League-wedstrijden, waarin hij goed was voor 8 doelpunten. Op weg naar het seizoen 2019/20 liet Arsenal hem op huurbasis naar AS Roma vertrekken.

Hoewel hij zich in het Stadio Olimpico geen vaste basisspeler mag noemen, wil Roma graag bij de selectie houden. Mkhitaryan had bij Arsenal een contract tot aan de zomer van 2021. Beide partijen zijn het maandag eens geworden over de ontbinding van de overeenkomst, waardoor de Romeinen geen transfervergoeding op tafel te hoeven leggen.

De topscorer aller tijden van Armenië heeft nooit aan de hoge verwachtingen weten te voldoen, al kende hij wel een aantal mooie momenten in Londen. Zo was hij in zijn eerste wedstrijd voor Arsenal goed voor drie assists in het met 5-1 gewonnen duel met Everton. In het seizoen 2018/19 had hij een belangrijk aandeel in de finaleplaats in de Europa League. De eindstrijd werd met 4-1 verloren van Chelsea.