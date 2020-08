Di Marzio: AZ bereikt akkoord en laat Ouwejan naar Serie A vertrekken

De overgang van Thomas Ouwejan naar Udinese is in een stroomversnelling geraakt. Volgens de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio arriveert de 23-jarige linksback dinsdag in Italië voor de medische keuring en de overige plichtplegingen rondom het contract. Di Marzio meldt dat beide clubs al tot een akkoord zijn gekomen. De verbintenis van Ouwejan bij AZ loopt nog twee seizoenen door.

De doorgaans goed ingevoerde Di Marzio wist afgelopen vrijdag al te melden dat Ouwejan door de technische leiding van Udinese wordt gezien als een geschikte kandidaat voor de linksbackpositie. Het is nog niet bekend wat de Italianen uiteindelijk aan AZ zullen overmaken. Ouwejan beschikte in Alkmaar door de aanwezigheid van Owen Wijndal niet langer over een basisplaats, waardoor een tussentijds vertrek de beste optie lijkt te zijn voor alle partijen.

Ouwejan had in de winterstop van afgelopen seizoen al van club willen wisselen, toen PSV serieuze interesse toonde in de linksbenige vleugelverdediger. AZ wilde hem destijds echter niet laten gaan. "Dit neem ik AZ kwalijk. Dit is mijn dertiende jaar bij AZ. Ik heb altijd alles gegeven. Ik heb hier een zwaar halfjaar gehad. Ik heb twee seizoenen alles gevoetbald. Dan valt het rauw op je dak dat je nu bijna niks meer speelt. Nu komt PSV. Dit is zo’n mooie kans voor mij. Dan is het jammer dat AZ er zo mee omgaat", zei hij toentertijd tegen het Algemeen Dagblad.

Ouwejan verlaat AZ met 110 wedstrijden achter zijn naam. De jonge linksback is, als de deal definitief wordt afgerond, de eerste aanwinst van Udinese voor het aankomende seizoen. Men eindigde in de afgelopen jaargang op de tegenvallende vijftiende plaats in de Serie A en met de komst van Ouwejan moeten de prestaties een stuk beter worden. Udinese speelt doorgaans met een driemansverdediging, in tegenstelling tot AZ, waar normaal met vier defensieve krachten wordt aangetreden. Het is dan ook afwachten op welke manier Ouwejan in verdedigend opzicht zal worden gebruikt. Bij Udinese krijgt de AZ'er te maken met landgenoten Bram Nuytinck, William Troost-Ekong, Marvin Zeegelaar en Hidde ter Avest.