Depay legt verantwoordelijkheid bij Oranje-selectie na vertrek Koeman

Memphis Depay vindt niet dat Ronald Koeman het Nederlands elftal in de steek heeft gelaten door de KNVB te verlaten voor een contract bij Barcelona. De aanvoerder van Olympique Lyon toont in gesprek met de NOS begrip voor het besluit van Koeman om in te gaan op het voorstel uit Catalonië, daar waar hij twee keer eerder weigerde omdat hij met Oranje naar het EK wilde.

Afgelopen januari werd Koeman door Barcelona gepolst na het ontslag van Ernesto Valverde. Hij weigerde, want het EK met Nederland was het grote doel. Door de uitbraak van het coronavirus werd het Europese eindtoernooi met een jaar uitgesteld. Toen Barça zich vervolgens opnieuw meldde nadat Quique Setién opzij was geschoven, hapte Koeman wel toe. “Dat is jammer, maar wel begrijpelijk. Iedereen met ambities snapt het. Dit was de droom van de trainer", zegt Depay.

Memphis Depay liet vorige week weten dat hij droomt van een grote club, maar momenteel gelukkig is bij Olympique Lyon

Depay, die in de wandelgangen in verband wordt gebracht met een transfer naar Barcelona, heeft alle begrip voor het besluit van de trainer. "Ik zie het ook niet als in de steek laten. Hij heeft iets achtergelaten hier”, vervolgt Depay, die vindt dat hij en de andere international een belangrijke taak hebben: “Dat moeten wij oppakken en ermee doorgaan. Wie de volgende bondscoach wordt zien we wel. Als groep moeten we de verantwoordelijkheid pakken.”

De aanvalsleider van Oranje heeft bij Lyon een contract dat over een jaar afloopt. Geruchten over een vertrek gaan de ronde en zijn versterkt nu Koeman trainer van Barcelona is. Gevraagd naar zijn toekomst laat Depay weten niet bezig te zijn met een vertrek. “Ik heb nooit gezegd dat ik weg wil”, reageert de ex-aanvaller van PSV en Manchester United. “Als ik iets zeg, wordt het vaak verdraaid. Ik heb nog een jaar contract, ben aanvoerder en we hebben een goed team. Dat hebben we laten zien. Ik zit goed in mijn vel, maar heb ook mijn dromen. Dat heb ik ook altijd uitgesproken."