Razvan Marin landt in Rome om vertrek bij Ajax af te ronden

Razvan Marin mag zich zo goed als speler van Cagliari noemen. De middenvelder van Ajax is maandagmiddag geland in Rome, waar hij medisch gekeurd zal worden door zijn nieuwe werkgever. Zodra de Roemeen deze keuring succesvol heeft doorstaan, zullen de laatste details afgerond worden.

“Ik ben heel blij dat ik hier ben. Cagliari was mijn eerste keuze”, luidt de korte reactie van Marin tegenover toegestroomde verslaggevers. Met zijn naderende vertrek komt er na een jaar alweer een einde aan het dienstverband van de 24-jarige middenvelder in de Johan Cruijff ArenA. Marin werd vorig jaar zomer met hoge verwachtingen voor 12,5 miljoen euro losgeweekt bij Standard Luik, maar slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren.

?? Razvan Marin ya está en Cerdeña y posa con los colores del Cagliari.



El internacional rumano llega desde el Ajax en calidad de cedido con opción de compra.



?? I Di Marzio pic.twitter.com/WQnf49tly5 — Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 31, 2020

Ajax lijkt nu een groot deel van dit geïnvesteerde bedrag terug te krijgen, al is nog niet helemaal duidelijk hoe de transferconstructie er precies uit gaat zien. Sky Italia repte eind vorige week over een maximale transfersom van tien miljoen, inclusief bonussen, plus een doorverkooppercentage voor Ajax. In Italië is echter ook gesuggereerd dat Cagliari Marin eerst een seizoen huurt en hem dan verplicht over moet nemen.

Marin is de tweede middenvelder die Ajax in de komende dagen gaat verlaten, daar de overgang van Donny van de Beek naar Manchester United ook zo goed als rond is. De international ontbrak maandag op de training van het Nederlands elftal om zijn medische keuring bij the Red Devils te ondergaan. Met de transfer van Van de Beek is een bedrag van maximaal 45 miljoen euro gemoeid.