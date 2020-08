Transfer nadert snel: Van de Beek mist Oranje-training wegens keuring

Donny van de Beek heeft maandag het trainingskamp van het Nederlands elftal in Zeist tijdelijk verlaten. De van Ajax afkomstige middenvelder wordt in Nederland medisch gekeurd door Manchester United, melden onder meer FOX Sports en De Telegraaf. Mocht de medische check-up geen problemen aan het licht brengen, dan tekent Van de Beek binnenkort een vijfjarig contract op Old Trafford.

Van de Beek mist vanwege de plichtplegingen omtrent zijn aanstaande transfer de maandagmiddagtraining van het Nederlands elftal. De Oranje-international sluit na de medische keuring bij Manchester United weer aan bij de selectie van interim-bondscoach Dwight Lodeweges. De verwachting is dat dit maandagavond al gebeurt. De tijdelijke opvolger van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman is met Oranje in voorbereiding op de Nations League-duels met Polen (4 september) en Italië (7 september).

Afgelopen weekeinde kwam naar buiten dat Ajax en Manchester United een akkoord hebben bereikt over een transfersom van maximaal 45 miljoen euro. Lodeweges weet van de aanstaande transfer van Van de Beek, maar dat was voor hem geen reden om de middenvelder over te slaan voor de aanstaande interlands van Oranje. "Ik ga Donny zeker niet naar huis sturen, want hij wil er zelf maar al te graag bij zijn. Dat is ook belangrijk", zo liet de bondscoach maandag weten op de persconferentie.