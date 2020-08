Curieus Messi-gerucht ontkracht: ‘Respectloos, natuurlijk vraag ik dat niet’

Met het naderende vertrek van Lionel Messi bij Barcelona komt zijn shirt met rugnummer 10 vrij. Verschillende Spaanse media, waaronder 20 Minutos, meldden afgelopen weekeinde dat Martin Braithwaite aast op het iconische nummer van de Argentijnse aanvaller. De in januari aangetrokken spits uit Denemarken ontkent echter met klem dat hij een dergelijk verzoek heeft neergelegd bij het bestuur van Barcelona.

"Wat denken de mensen nou zelf?", vraagt Braithwaite zich hardop af in gesprek met het Deense medium BT. "Natuurlijk ga ik niet naar de clubleiding om het nummer van Messi te vragen. Dat zou ontzettend respectloos zijn. Mensen die zulke verhalen verzinnen hebben echt geen respect voor andere mensen." Braithwaite werd in de winterstop van afgelopen seizoen gehaald als vervanger van Luis Suárez, die vanwege een knieblessure enkele maanden moest revalideren. Laatstgenoemde staat net als Messi op de nominatie om Barcelona deze zomer te verlaten.

Ronald Koeman wacht nog met oordeel over ‘vreemde winteraankoop’

Bij Barcelona wordt voorlopig niemand op de transferlijst geplaatst. Lees artikel

Braithwaite betreurt het feit dat hij waarschijnlijk binnenkort geen ploeggenoot meer is van Messi. "Er wordt veel over hem geschreven, al ken ik niet alle details. Ik kan alleen maar zeggen dat het een geweldige speler is om in je elftal te hebben, hij laat elk weekeinde zien dat hij van absoluut topniveau is. Lionel is één van de beste spelers ooit en zijn vertrek zal een zware klap zijn voor Barcelona. Ik hoop niet dat het gebeurt, maar ik weet niet wat er aan de hand is en wil dan ook geen commentaar geven op iets waar ik verder niets van af weet."

De Deense aanvaller heeft in zijn eerste halfjaar in Barcelona veel gehad aan Messi. "Met zijn hulp en adviezen ging de aanpassing hier een stuk soepeler", aldus Braithwaite, die maandag voor het eerst weer op het trainingsveld van Barcelona stond. Volgens diverse Spaanse media krijgt hij een eerlijke kans van trainer Ronald Koeman, die pas na enkele trainingen een definitief oordeel wil vellen over Braithwaite.