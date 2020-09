PSV lost probleem op met back die vorig jaar nog twintig miljoen kostte

PSV hield zich lang stil op de zomerse transfermarkt, maar in korte tijd slaan de Eindhovenaren twee keer toe. Na de komst van RB Leipzig-keeper Yvon Mvogo krijgt trainer Roger Schmidt binnenkort de beschikking over Philipp Max, een linksback die vrijwel zeker overkomt van FC Augsburg. Dat technisch manager John de Jong erin slaagt om de verdediger aan te trekken mag om meerdere redenen een kleine stunt genoemd worden. Officieel is de transfer nog niet, maar naar verluidt is het slechts een kwestie van tijd voordat de deal rond is.

Op het wensenlijstje dat Schmidt inleverde bij De Jong stond een nieuwe speler voor de linksbackpositie met rood omcirkeld. Na het vertrek van Angeliño in de zomer van vorig jaar hadden Mark van Bommel en diens opvolger Ernest Faber weinig keus voor de positie van linksachter. Lang werd er gezocht naar een geschikte opvolger, maar pas in de winterstop werd die gevonden. Ricardo Rodriguez kwam in januari op huurbasis over van AC Milan. De Zwitserse linkspoot was van toegevoegde waarde en de Nederlandse topclub wilde hem daarom graag definitief overnemen. Financieel was zijn komst echter niet haalbaar. Diverse namen gingen vervolgens rond in de wandelgangen, maar concreet werd het pas vorige week toen de naam van Max genoemd werd. De linksback zou al jaren bij PSV op de radar hebben gestaan.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen deed Schmidt noodgedwongen een beroep op Mauro Júnior op de linksbackpositie. De Braziliaanse middenvelder speelde niet onverdienstelijk, maar een rol als verdediger was niet voor hem weggelegd. Ook Michal Sadílek, die de afgelopen jaren regelmatig is ingezet als linksback, werd door Schmidt gewogen en te licht bevonden. Er moest hoe dan ook een nieuwe back komen. Het vizier werd gericht op Max, een 26-jarige back met een doorlopend contract tot medio 2022 bij Augsburg. Met zijn aanvallende speelstijl past hij perfect in het straatje van Schmidt en dus werd De Jong aan het werk gezet. De technisch manager kon zijn borst natmaken voor de onderhandelingen, want vorig jaar hoorden geïnteresseerde partijen een torenhoge vraagprijs.

Augsburg, de nummer negen van het afgelopen Bundesliga-seizoen, hoefde niet perse te verkopen en dus werd de vraagprijs relatief hoog ingezet. De club liet weten dat Max niet zou vertrekken voor minder dan tien miljoen euro, een bedrag dat PSV nog nooit voor een back heeft betaald. Daarmee stelde Augsburg zich overigens nog mild op. Een jaar geleden werd Max nog in verband gebracht met Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach. Augsburg ging hoog in de boom zitten en wenste twintig miljoen euro voor hem te ontvangen. Een transfer naar de Duitse top viel derhalve in het water voor Max, die in de wandelgangen zelfs gelinkt werd aan Liverpool, Manchester City, Manchester United en Barcelona. Ondanks dat Transfermarkt de waarde van Max op vijftien miljoen euro heeft bepaald, is De Jong erin geslaagd om hem voor vele miljoenen minder naar het Philips Stadion te halen.

Volgens het Eindhovens Dagblad maakt PSV acht miljoen euro over naar de bankrekening van Augsburg. De transfersom kan middels bonussen nog verder oplopen, maar het bedrag zal volgens de krant niet de tien miljoen euro aantikken. Het lijkt erop dat Max zelf ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij de geslaagde deal. Nadat hij een jaar eerder een droomtransfer in rook zag opgaan, heeft hij bij de clubleiding van Augsburg erop aangedrongen dat hij graag de stap naar Eindhoven wil maken. Waar technisch directeur Stefan Reuter de back een jaar eerder nog kon behouden, kon en wilde hij nu niet nog een keer voor een transfer gaan liggen. De aanwezigheid van Schmidt bij PSV is ook van belang geweest bij de keuze van Max. Hij wil graag onder de Duitse trainer gaan strijden om het Nederlandse kampioenschap. Toen De Jong zich zondagavond opnieuw meldde bij Augsburg, deed de club water bij de wijn en kwam het tot een akkoord. In buitenlandse media werd Max ook gelinkt aan Lazio en West Ham United, maar PSV blijkt slagvaardig en heeft de gewenste versterking zo goed als binnen.

Op de website van de Bundesliga wordt Max omschreven als ‘de beste Duitse linksback zonder interlands’. Op de Olympische Spelen vertegenwoordigde hij Duitsland, maar dat ging om het elftal Onder-23. “Hij is een van de beste linksbacks van Duitsland. Hij hoort in de nationale ploeg thuis”, zei ploeggenoot Tin Jedvaj onlangs in de Duitse media. Die oproep was niet aan dovemansoren gericht. Bondscoach Joachim Löw heeft hem namelijk in het vizier. “We hebben Max een aantal keer bekeken en afgelopen seizoen heeft hij zeer goed gespeeld”, aldus Löw. Maar wat maakt de PSV-aankoop dan zo goed? Wie die vraag stelt hoeft alleen maar naar zijn statistieken te kijken. Het afgelopen Bundesliga-seizoen was hij goed voor acht doelpunten en zes assists. Het zijn cijfers die bij aanvallers horen en die je niet zo snel ziet bij een linksback van een middenmoter. “Phillip is een wapen. Hij is zo ontzettend gevaarlijk in aanvallend opzicht”, zei voormalig Augsburg-trainer Martin Schmidt vorig seizoen nog over Max, die het scoren niet van een vreemde heeft. Zijn vader Martin werd in de seizoenen 1999/00 en 2001/02 topscorer van de Bundesliga als spits van 1860 München.

14 - Last season, only two defenders scored or assisted more goals in the Top 5 European Leagues than Philipp Max (14 - 8 goals & 6 assists). Maximised. pic.twitter.com/Q6zYZ9TMLy — OptaJohan (@OptaJohan) August 31, 2020

Op de officiële website van de Bundesliga wordt Max omschreven als een solide verdediger, die zich qua speelstijl kan spiegelen aan de Servische back Aleksandar Kolarov. “Hij is iemand die constant blijft gaan en beschikt over een fantastische linkervoet. Hij is de droom van iedere spits. Hij neemt vrije trappen en is niet bang om uit te halen van grote afstand. Hierdoor is hij een van de meest dynamische en effectieve linksbacks in de Bundesliga”, zo klinkt het. Max, voormalig jeugdspeler van Bayern München en Schalke 04, was door zijn spel een opvallende verschijning in de Bundesliga. De afgelopen jaren wist hij zich in aanvallend opzicht te onderscheiden. Vorig seizoen waren zijn statistieken extreem goed, maar ook in de jaren daarvoor blonk hij uit. In het seizoen 2018/19 was hij goed voor vier doelpunten en twee assists, terwijl hij in de jaargang 2017/18 twee keer scoorde en liefst twaalf assists leverde. Zijn drang naar voren is, kijkend naar de statistieken, vergelijkbaar met spelers als Sergio Ramos, Andrew Robertson, Robin Gosens en Trent Alexander-Arnold. Over de laatste drie seizoenen genomen is Max zowel de verdediger met de meeste goals (14) als de verdediger met de meeste assists (20) in de Bundesliga.

Het lijkt erop dat PSV een linksback in huis haalt die vergelijkbaar is met Angeliño. De Spanjaard, die afgelopen seizoen grote indruk maakte bij RB Leipzig, stond bij PSV bekend om zijn drang naar voren en fantastische traptechniek. Max beschikt over soortgelijke kwaliteiten. In het afgelopen Bundesliga-seizoen creëerde hij 59 kansen, waarvan er 30 uit standaardsituaties kwamen en 29 uit open spel. Verder haalt PSV met Max een vrijetrappenspecialist in huis. In de laatste drie seizoenen was hij vier keer trefzeker uit een directe vrije trap; slechts één speler in de Bundesliga deed dit vaker gedurende deze periode (Jonathan Schmidt, 5). Wie naar de statistieken van Max kijkt zal zich afvragen hoe het komt dat hij de stap naar de Duitse top nog niet heeft gemaakt. Dortmund had vorig seizoen serieuze interesse, maar vond de vraagprijs van twintig miljoen euro te gortig. Ook een transfer naar het Italiaanse Atalanta kwam niet van de grond. Een jaar later heeft Max aangegeven dat hij wil vertrekken. Ondanks een doorlopend is Augsburg bereid om hem te verkopen voor een bedrag ver onder zijn marktwaarde.