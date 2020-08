Van Dijk: ‘Heb zijn naam niet genoemd, maar het is logisch dat hij voorbijkomt’

De KNVB zag Ronald Koeman onlangs naar Barcelona vertrekken, waardoor er vanuit Zeist wordt gezocht naar een nieuwe bondscoach. Op de persconferentie voorafgaand aan de Nations League-duels met Polen (4 september) en Italië (7 september) kreeg aanvoerder Virgil van Dijk vragen gesteld over de in zijn ogen ideale opvolger van Koeman. De centrumverdediger sprak als lid van de spelersraad van Oranje al met de KNVB over de koers die zal worden ingezet in aanloop naar het EK van volgend jaar zomer.

"Ik heb de naam van Louis van Gaal persoonlijk niet genoemd, want ik heb nog nooit met hem gewerkt. Ik geen ervaring met hem", wordt Van Dijk maandag op het persmoment geciteerd door onder meer De Telegraaf. "Maar het is natuurlijk logisch dat zijn naam voorbijkomt in de media, hij heeft heel veel betekend voor het Nederlands voetbal. Ik vertrouw erop dat de directie van de KNVB de juiste keuze zal maken. We hebben onze mening gegeven. We willen graag op dezelfde voet verder. We zijn heel tevreden over de huidige staf en zijn blij dat de directie ons hierin betrekt."

Van Dijk is niet hevig geschrokken van het tussentijdse vertrek van Koeman bij het Nederlands elftal. "Ik schrok niet, we zijn allemaal teleurgesteld dat zo’n geweldige bondscoach is vertrokken, maar we gunnen hem dit van harte", zo benadrukt de Liverpool-stopper. "We weten hoe groot zijn droom was. Ik heb er alle vertrouwen in dat de directie van de KNVB een goede opvolger vindt." Bij Oranje worden de honneurs voorlopig waargenomen door interim-bondscoach Dwight Lodeweges.

Bij Lodeweges is eveneens geen grote teleurstelling te bespeuren. "Integendeel, als je voor de derde keer een kans krijgt om naar Barcelona te gaan, dan gun je hem die kans", zo laat de tussenpaus optekenen door het Algemeen Dagblad. "We schrokken natuurlijk wel, waren natuurlijk niet blij met de situatie. Maar ik gun het hem. Het ging allemaal in een sneltreinvaart. Ronald is oud en wijs genoeg om de juiste beslissingen te nemen. Eric Gudde (directeur KNVB, red.) en Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal, red.) wilden twee dagen later praten en vroegen mij om het over te nemen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken."

"Of ik het wil blijven doen? Daar is helemaal niet over gesproken, er gaat gewoon iemand anders komen", vervolgt Lodeweges zijn relaas. "Het zou mooi zijn als dat snel kan gebeuren, maar we moeten wel de juiste man vinden. Ik weet niet of de nieuwe bondscoach helemaal op Koeman moet lijken. We hebben hier iets in gang gezet qua speelwijze en selectie. Frenkie de Jong kwam er bijvoorbeeld aan. We hebben daar heel veel energie in gestopt. Ronald durfde dat te managen en te delegeren. Ik zal mijn voorkeuren hebben voor een bondscoach, maar dat doet niet ter zake. De KNVB zal ook zijn eigen ideeën hebben."

Lodeweges laat de zoektocht naar een nieuwe bondscoach over aan de KNVB-leiding. "Ik moet gewoon deze interlandperiode doen, ze zijn op zoek naar een nieuwe man. Louis van Gaal te dominant voor dit Oranje? Louis is een geweldige vakman, hij heeft een geweldige staat van dienst. Maar ik weet echt niet wat de KNVB gaat doen." Lodeweges kent weinig zorgen over zijn eigen toekomst. "Ik zal ook wel mijn voorkeuren hebben over een opvolger van Koeman, maar dat doet er helemaal niet toe. Als de KNVB een keuze maakt en die man neemt 28 assistenten mee, dan vind ik dat ook goed. Maar zo gaat dat op dit moment niet."