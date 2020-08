Van Dijk blij met transferbusiness van aartsrivaal: ‘Ik gun het hem van harte’

Donny van de Beek staat op het punt om de overstap te maken naar Manchester United en de middenvelder zal in de Premier League een aantal collega-internationals van het Nederlands elftal tegenkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk is speler van landskampioen Liverpool en staat volgend seizoen normaal gesproken tegenover Van de Beek. De verdediger heeft niet geprobeerd om zijn ploeggenoot op andere gedachten te brengen wat betreft zijn naderende overstap naar de aartsrivaal van Liverpool.

“Nee, als het doorgaat, en daar lijkt het op, dan gun ik het hem van harte”, antwoordde Van Dijk maandagmiddag met een glimlach op een persconferentie waarbij ook interim-bondscoach Dwight Lodeweges aanwezig was. “Geweldig voor hem, geweldig voor het Nederlands voetbal, het Nederlands elftal.”

“En weer een mooie stap, weer een prachtige stap voor een speler van het Nederlands elftal. Hetzelfde geldt voor Nathan Aké, die naar Manchester City is gegaan. Daar ben ik alleen maar blij mee.” In de tijd dat Louis van Gaal nog bondscoach was van het Nederlands elftal, koos hij er een aantal keer voor om spelers die een transfer gingen maken niet te selecteren zodat zij zich meteen helemaal op hun nieuwe club konden richten.

Lodeweges heeft echter nooit overwogen om Van de Beek thuis te laten voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen (aanstaande vrijdag) en Italië (volgende week maandag): “Nee, want volgens mij is het bijna klaar. Volgens mij zit er nog een keuring aan vast die gaat plaatsvinden. Ik ga Donny zeker niet naar huis sturen, want hij wil er zelf maar al te graag bij zijn en dat vind ik ook belangrijk om te weten.” Van de Beek mist vanwege de medische keuring maandag wel de eerste training van het Nederlands elftal.