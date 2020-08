‘Ajax zit in ons hart, nog tien jaar daar spelen was geen straf voor Donny’

Donny van de Beek heeft normaal gesproken zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De 23-jarige middenvelder staat namelijk voor een overstap richting Manchester United, dat maximaal 45 miljoen euro neerlegt voor de Oranje-international. "Een droom die uitkomt", zo omschrijft vader André van de Beek de aanstaande miljoenentransfer van de jonge Ajacied naar de Premier League.

Volgens Van de Beek senior is het juiste moment aangebroken voor de middenvelder om verder te gaan bij de 'prachtige club' Manchester United. "Maar Ajax zit in ons hart", benadrukt hij maandag in gesprek met Omroep Gelderland. "Daar zijn we in principe nooit klaar. Nog tien jaar daar voetballen was geen straf geweest, dan had je Donny ook niet gehoord." Van de Beek beschikt in Amsterdam over een contract tot medio 2022, maar achter de samenwerking wordt dus twee jaar eerder een punt gezet.

André van de Beek hoopt zoonlief komend seizoen vaak te zien spelen in het shirt van Manchester United, vooral als the Red Devils op Old Trafford aantreden. "En eigenlijk de uitwedstrijden ook wel", voegt hij snel toe. De vader van de Ajax-middenvelder is sowieso goed te spreken over Manchester. "We hebben daar rondgekeken. Het is prachtig." De begeerde Van de Beek had Ajax echter ook kunnen inruilen voor andere clubs. "Maar Donny beslist zelf."

Ziggo Sport met unieke beelden van de laatste keer (?) dat Donny van de Beek een wedstrijd van AFC Ajax meemaakt ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 29 augustus 2020

Jan van Leuveren, voorzitter van amateurclub Veensche Boys uit Nijkerkerveen, waar Van de Beek zijn eerste stappen in het voetbal zette, sprak afgelopen zaterdag nog even kort met de aanstaande aanwinst van Manchester United. "Maar toen liet hij nog niks los." De preses denkt dat Van de Beek op het goede moment naar een Europese topcompetitie vertrekt. "Donny is nu 23 jaar en volgroeid bij Ajax." De keuze voor Manchester United kan de goedkeuring van Van Leuveren wegdragen. "Samen met Real Madrid, is dit de grootste club van Europa."

Tot teleurstelling van Van Leuveren profiteert Veensche Boys niet mee van de miljoenendeal tussen Ajax en Manchester United. "Hij vertrok bij ons al op te jonge leeftijd om daarvan mee te profiteren." De international van Oranje hielp zijn oude club echter al eens met de realisatie van de Donny van de Beek-tribune in Nijkerkerveen, met blauwe stoeltjes die afkomstig zijn uit de Johan Cruijff ArenA. Van Leuveren hoopt Van de Beek op korte termijn dan ook een eerbetoon te kunnen brengen. "Dat heeft hij verdiend. Daar moeten we het eens met elkaar over hebben."