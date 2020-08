Ivan Rakitic ondergaat medische keuring en staat voor vertrek bij Barcelona

Ivan Rakitic is na zes jaar Barcelona hard op weg naar de uitgang van het Camp Nou. De Catalanen zijn volgens onder meer Marca, Mundo Deportivo akkoord met Sevilla over een transfer van de middenvelder, die in het verleden al drie jaar voor los Rojiblancos speelde. Rakitic wordt maandagmiddag door zijn nieuwe werkgever zelfs al medisch gekeurd in Barcelona.

Rakitic is een van de spelers die niet in de plannen van de nieuwe Barcelona-trainer Ronald Koeman voorkomt. De middenvelder kreeg net als onder meer Luis Suárez en Arturo Vidal te horen dat hij uit mag kijken naar een nieuwe werkgever en met zijn aanstaande rentree in het Ramón Sánchez Pizjuán komt er een langgekoesterde wens uit voor de Kroaat. Rakitic heeft zijn ambitie om terug te keren in Sevilla, de stad waar zijn vrouw vandaan komt, nooit onder stoelen of banken gestoken.

Of Sevilla een transfersom gaat betalen voor Rakitic, en van welke orde dit bedrag dan zal zijn, wordt vooralsnog in het midden gelaten. De 32-jarige middenvelder lag nog tot volgend jaar zomer vast bij Barcelona, maar het was de club er ook veel aan gelegen om zijn jaarsalaris van een kleine acht miljoen euro uit de boeken te kunnen schrappen. Rakitic gaat zich voor vier jaar verbinden aan de Andalusiërs.

Rakitic wordt bij de werkgever van Luuk de Jong beschouwd als de vervanger van Éver Banega, die onlangs de overstap maakte naar Al-Shabab. De middenvelder is de derde aanwinst voor het aankomende seizoen van de Europa League-winnaar. Eerder werd de definitieve komst van de al van AC Milan gehuurde Suso voor 24 miljoen afgerond. Óscar Rodríguez werd bovendien vorige week voor 13,5 miljoen losgeweekt bij Real Madrid.