ADO rondt terugkeer Kishna af: ‘Dat onderstreept dat hij echt van goede wil is'

Ricardo Kishna keert definitief terug in de Eredivisie. De vleugelaanvaller tekende maandag na het succesvol doorlopen van de medische keuring een eenjarig prestatiecontract bij ADO Den Haag, met de optie op nog een seizoen in het Cars Jeans Stadion. Kishna had een transfervrije status na zijn recente vertrek bij Lazio. Omroep West wist zaterdag al te melden dat de transfer aanstaande was.

Hoofd Technisch Hart Martin Jol is verguld met de komst van Kishna naar Den Haag. "We gaan op basis van een prestatiecontract met Ricardo in zee. Dat onderstreept dat hij echt van goede wil is. Hij wil écht weer naar ADO Den Haag, de club waar hij vandaan komt en waar zijn hart ligt. We zijn ervan overtuigd dat Ricardo in de toekomst het verschil bij ons kan maken, maar het belangrijkste is dat hij eerst wedstrijdfit wordt. Daar gaan we met hem mee aan de slag. We hopen dat hij zo snel mogelijk wedstrijdfit zal zijn, maar hij krijgt de tijd die hij nodig heeft", aldus de hoopvolle ADO-bestuurder.

Kishna zelf is ook dolgelukkig met zijn terugkeer bij ADO. Hij doorliep de jeugdopleiding van de club en keerde in 2017 als huurling terug in Den Haag. "Voetbal staat bij mij altijd op één en dat geldt ook voor ADO Den Haag. Ik kom hier met twee doelen: wedstrijdfit worden en van waarde zijn voor deze mooie club. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken." Kishna had over belangstelling niets te klagen in de afgelopen periode. Onder meer RKC Waalwijk informeerde naar zijn beschikbaarheid. "Ik wilde direct weer naar ADO Den Haag. Ik ken er veel mensen en het voelt vertrouwd. Omdat het mijn laatste club was, heb ik ook het gevoel dat ik niet echt ben weggeweest. Ik voelde me vorig seizoen nog enorm betrokken bij de club en zat daarom ook vaak op de tribune. ADO Den Haag is gewoon mijn club. Dat de club nu ook weer op natuurgras speelt, maakt mij nóg blijer met mijn terugkeer."

De eerste periode van de inmiddels 25-jarige Kishna bij ADO was vanwege blessureleed bepaald geen succes. De buitenspeler kwam dan ook tot slechts twee optredens tussen 2017 en 2019. Vanwege aanhoudend blessureleed heeft hij sinds 2017 geen officiële wedstrijd meer gespeeld. In de vijf seizoenen bij Lazio kwam Kishna tot slechts 21 optredens. De ADO-aanwinst droeg eerder in zijn loopbaan het shirt van Ajax en Lille OSC.

Kishna is na Emilio Estevez (York FC), Luuk Koopmans (PSV), Amar Catic (Jong PSV), Kees de Boer (Swansea City), Peet Bijen (FC Twente), Pascu (Valencia), Vicente Besuijen (AS Roma), Samy Bourard (FC Eindhoven), Boy Kemper (Jong Ajax), Andrei Ratiu (Villarreal) en Jonas Arweiler (FC Utrecht) de twaalfde aanwinst van ADO deze zomer. Daarnaast is men volgens het Algemeen Dagblad dicht bij het aantrekken van Dante Rigo, die voor één seizoen gehuurd wordt van PSV.