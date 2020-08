PAOK komt met gevatte opmerking over Ajax na Champions League-loting

PAOK Saloniki was maandag een van de ploegen die de koker inging bij de loting van de derde voorronde van de Champions League en de Grieken nemen het op tegen Benfica. Aangezien PAOK in de afgelopen jaren al vaker tegen de Portugese grootmacht stond, volgde na de loting al snel een gevatte reactie op Twitter waarbij ook Ajax werd betrokken.

In de seizoenen 2010/11, 2016/17 en 2019/20 speelden de Amsterdammers in de voorrondes of het eindtoernooi van de Champions League tegen PAOK, waardoor het voor de Grieken voelt alsof zij elk jaar dezelfde tegenstanders treffen: “Er gaan 24 uur in een dag, de zon komt ’s ochtends op, water kookt bij honderd graden en we spelen iedere zomer tegen Benfica of Ajax”, zo valt er te lezen in de tweet.

PAOK reageerde vorig jaar via Twitter ook al eens op het feit dat Ajax toch wel heel vaak de tegenstander is. “Lieve Champions League, doe volgende keer gewoon de loting van de andere clubs en koppel ons meteen aan Ajax!!”, tweetten de Grieken na de loting voor de voorgaande Champions League-editie. PAOK verloor twee van de voorgaande ontmoetingen met Ajax in de afgelopen jaren, de overige vier wedstrijden eindigden in een gelijkspel.

There are 24 hours in a day, the sun rises in the morning, the water boils at 100 degrees, and we play against @SLBenfica or @AFCAjax every summer #TrueStory #UCL #draw pic.twitter.com/deCFsm213e — PAOK FC (@PAOK_FC) August 31, 2020

The earth is 4.54 billion years old, but for everything there’s a first time.



Go @PAOK_FC ??



Pot 2 x #UCLdraw https://t.co/vz7YuP4INs pic.twitter.com/b3PjQjImZs — AFC Ajax (@AFCAjax) August 31, 2020